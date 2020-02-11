Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником. Об этом РИА Новости рассказал представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
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с чего всё началось

В Астрахани Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в средней школе № 32

Напомним, что в редакцию СИ "Астрахань FM" обратилась родительница одного из учеников образовательного учреждения, которая рассказала, что одна из учительниц, работающая в школе, вступила в интимную связь с учеником 9-го класса.
Астрахань FMвчера в 10:45

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Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

РИА Новости01:11

В Астрахани учительницу биологии подозревают в интимной связи с девятиклассником

Волга00:41

В Астрахани Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в средней школе № 32

Астрахань FMвчера в 10:45

Астраханскую учительницу поймали на интиме с учеником

Арбузвчера в 14:37

Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником

ТАССвчера в 14:24

В астраханской школе учительница вступила в интимную связь с девятиклассником

Пункт Авчера в 12:18

В астраханской школе прогремел сексуальный скандал

Астраханские новостивчера в 23:22
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Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
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Магазины уже запустили предзаказы на чехлы iPhone 9

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Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей

Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
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Счетная палата представила план проверок на 2020 год

В 2020 году Счетная палата подойдет к проверкам по-новому: использует риск-ориентированный подход, то есть проверит проблемные области и нуждающиеся в подтверждении гипотезы.
Газета.Ru 00:25
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Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
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Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

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Вести.Ru 01:20
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Минздрав: треть россиян являются «тихими алкоголиками»

Число больных алкоголизмом в России составляет около 2% населения страны. Однако почти треть россиян являются «тихими алкоголиками».
Рифей-Пермь вчера в 07:28
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru вчера в 05:56
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
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В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти

Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
Российская газета 00:57
Политика

В Чувашии назначен министр здравоохранения

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
REGNUM 01:03
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Общество

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В Москве стартовала бесплатная акция по онкоскринингу

Акция по диагностике шести видов онкологических заболеваний стартовала в Москве в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы против рака.
ТАСС 09 февраля в 02:08
Политика

МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией

Говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения угроз для безопасности россиян, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
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В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
РИА Новости 01:39
Общество

Новые справки о судимости появились в России

Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
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Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Армия и оружие

«Панцири» отразили атаки БПЛА на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Российские военнослужащие с помощью ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» отразили сразу две атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим.
Политическая Экспертиза вчера в 15:48
Культура

Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале

Ксения Анатольевна впервые после долгого перерыва в карьере телеведущей появилась на «первой кнопке» в проекте «Док-Ток».
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Технологии

Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
OAnews 09 февраля в 21:01
Авто

В мае Toyota представит серийный внедорожник-минивэн

Издание Best Car со ссылкой на собственные источники передает, что японский автопроизводитель готовится к запуску серийного производства прототипа TJ Cruiser, впервые представленного на автосалоне в Токио еще в 2017 году.
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Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости вчера в 09:14
Общество

Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса

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Технологии

В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах

Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 01:34
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс вчера в 07:48
Авто

В России в январе выросли продажи легких коммерческих автомобилей

В России в январе увеличился уровень продаж легких коммерческих автомобилей.
Goroday.ru вчера в 12:14
Происшествия

Из-за массового ДТП под Миассом организовано реверсивное движение

В Челябинской области из-за массовой аварии осложнено движение по трассе М5.
Российская газета 01:17
Фигурное катание

Волосожар о Транькове: инициатором наших отношений оказалась я

RT на русском вчера в 12:22
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