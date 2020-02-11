Напомним, что в редакцию СИ "Астрахань FM" обратилась родительница одного из учеников образовательного учреждения, которая рассказала, что одна из учительниц, работающая в школе, вступила в интимную связь с учеником 9-го класса.

с чего всё началось

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником. Об этом РИА Новости рассказал представитель СУСК России по области Андрей Хегай.

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

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