Происшествия
Вести.RuВ Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником. Об этом РИА Новости рассказал представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
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с чего всё началось
Напомним, что в редакцию СИ "Астрахань FM" обратилась родительница одного из учеников образовательного учреждения, которая рассказала, что одна из учительниц, работающая в школе, вступила в интимную связь с учеником 9-го класса.Астрахань FMвчера в 10:45
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В Астрахани Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в средней школе № 32
Астрахань FMвчера в 10:45
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Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
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Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Экономика
Счетная палата представила план проверок на 2020 год
В 2020 году Счетная палата подойдет к проверкам по-новому: использует риск-ориентированный подход, то есть проверит проблемные области и нуждающиеся в подтверждении гипотезы.
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Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
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Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
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Число больных алкоголизмом в России составляет около 2% населения страны. Однако почти треть россиян являются «тихими алкоголиками».
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
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В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти
Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
Политика
В Чувашии назначен министр здравоохранения
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
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Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
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В Москве стартовала бесплатная акция по онкоскринингу
Акция по диагностике шести видов онкологических заболеваний стартовала в Москве в рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню борьбы против рака.
Политика
МИД назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией
Говорить о возобновлении авиасообщения с Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения угроз для безопасности россиян, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Политика
В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
Общество
Новые справки о судимости появились в России
Новые справки о судимости появились в России в соответствии с приказом МВД РФ, вступившим в силу в понедельник, 10 февраля.
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Армия и оружие
«Панцири» отразили атаки БПЛА на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Российские военнослужащие с помощью ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» отразили сразу две атаки беспилотников на авиабазу Хмеймим.
Культура
Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале
Ксения Анатольевна впервые после долгого перерыва в карьере телеведущей появилась на «первой кнопке» в проекте «Док-Ток».
Технологии
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
Авто
В мае Toyota представит серийный внедорожник-минивэн
Издание Best Car со ссылкой на собственные источники передает, что японский автопроизводитель готовится к запуску серийного производства прототипа TJ Cruiser, впервые представленного на автосалоне в Токио еще в 2017 году.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Общество
Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса
Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.
Технологии
В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах
Российский концерн "РТИ" создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытного обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ, сообщила пресс-служба компании.
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Авто
В России в январе выросли продажи легких коммерческих автомобилей
В России в январе увеличился уровень продаж легких коммерческих автомобилей.
Происшествия
Из-за массового ДТП под Миассом организовано реверсивное движение
В Челябинской области из-за массовой аварии осложнено движение по трассе М5.
Фигурное катание