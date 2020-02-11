Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани 35-летнюю учительницу школы подозревают в интимной связи с учеником 9 класса. По данным СМИ, в полицию обратилась мать подростка, сказав, что по школе уже несколько дней распространяется видео, на котором мальчик и педагог предаются возбуждающим ласкам.
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с чего всё началось

В Астрахани Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в средней школе № 32

Напомним, что в редакцию СИ "Астрахань FM" обратилась родительница ученика образовательного учреждения, которая рассказала, что одна из учительниц, работающая в школе, вступила в интимную связь с учеником 9-го класса.
Астрахань FMвчера в 10:45

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Стали известны подробности сексуального скандала в астраханской школе

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Директор школы, где учителя подозревают в связи с учеником, уволилась

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Уволилась директор школы, где учителя подозревают в связи с учеником

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Астраханские новостивчера в 23:22

Астраханскую учительницу поймали на интиме с учеником

Арбузвчера в 14:37

В Астрахани Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в средней школе № 32

Астрахань FMвчера в 10:45
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Армия и оружие

Пострадавших военных США от обстрелов Ирана стало еще больше

Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона.
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Ведомости 02:24
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Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

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Москвичей предупредили о подорожании проезда на метро

Стоимость проезда на метро для москвичей подорожает на 3 копейки из-за строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье.
Lenta.ru вчера в 10:29
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
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У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Общество

Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги

В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме - предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию.
Комсомольская правда 04:05
Общество

В Сеть попали данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В базе, которая оказалась в свободном доступе в начале февраля, находилось около 44 тыс. записей.
Известия 01:39
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль трассу Дамаск ― Алеппо

ФАН 03:56
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Лион». Команды забили шесть голов на двоих

В составе «Лиона» отличились Мартен Террье и Мусса Дембеле. Эта победа стала для «ПСЖ» восьмой подряд в чемпионате.
Sport24.ru 09 февраля в 16:59
Политика

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака, который ранее был советником Зеленского, следует из указов, обнародованных во вторник на сайте украинского президента.
РИА Новости 04:39
Общество

В Думу внесены поправки о расширении маткапитала

В Госдуму внесены поправки по маткапиталу Речь идет об инициативах, которые президент России Владимир Путин сформулировал в послании Федеральному собранию.
Газета.Ru 01:46
Общество

В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess

Власти Японии приступили к эвакуации на берег пожилых и людей с хроническими заболеваниями с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за коронавируса, сообщило телевидение Asahi.
РИА Новости вчера в 22:06
Происшествия

Двухлетнего ребенка нашли замерзшим в сугробе в Башкортостане

В Башкортостане госпитализирован двухлетний ребенок, который в морозную ночь вышел на улицу. Следователи изучают ситуацию в семье малыша.
Известия 03:48
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

RT на русском 04:11
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
ФАН вчера в 09:12
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Футбол

Семин отреагировал на слухи о решении СД не продлевать с ним контракт

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу информации о том, что совет директоров клуба не намерен предлагать ему новый контракт, передает Sport24.
Газета.Ru 03:29
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.
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Бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку

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Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Происшествия

Артист Кубанского казачьего хора Медведев погиб в ДТП под Краснодаром

РИА Новости 04:24
Происшествия

Грузчиков уволили за разбитую в аэропорту Сочи клетку с собакой

iReactor 03:24
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
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Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Шоу-бизнес

Критик Соседов рассказал, кого Пугачева просила убрать из эфира

Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандальном заявлении певца Михаила Муромова в адрес Аллы Пугачевой.
Московский Комсомолец вчера в 03:21
Общество

В России предложили зафиксировать наценку на квартиры в новостройках

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил обращение в Минстрой с предложением оценить идею о введении регулирования цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах экономкласса.
RT на русском вчера в 22:11
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