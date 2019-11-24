В Астрахани произошел пожар на двух речных теплоходах, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В Астрахани загорелись два теплохода

Наука Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона Проведенное специалистами Хельсинкской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.

Политика Трамп заявил, что 75% американцев против его импичмента Президент США Дональд Трамп заявил, что три четверти американцев не поддерживают начатый Демократической партией процесс импичмента в отношении главы государства.

Происшествия СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области "В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.

Общество Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Политика Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.

Общество Росреестр вернул букву «ё» в названия почти 200 деревень Росреестр вернул букву «ё» в официальные названия почти 200 населенных пунктов Новгородской области, сообщает Gazeta.ru в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на заявление представителя ведомства.

Музыка Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.