Происшествия

РБКРБКВ Астрахани загорелись два теплохода

В Астрахани произошел пожар на двух речных теплоходах, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
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Поджог рассматривается одной из причин пожара на катамаранах в Астрахани

Волга03:36

Поджог мог стать причиной пожара на теплоходах в Астрахани

ТАСС02:21

В Астрахани загорелись два теплохода

Астраханские новости01:15

Причиной пожара на теплоходах в Астрахани мог стать поджог

РЕН ТВ02:20

Около 100 человек два часа тушили ночью пришвартованный в Астрахани корабль

Пункт А00:13

В Астрахани сгорели два речных теплохода

РИА Новостивчера в 21:40

Два теплохода горели ночью в астраханских доках

Интерфаксвчера в 20:57
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Политика

Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару

Lenta.ru 06:30
Наука

Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона

Проведенное специалистами Хельсинкской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Goroday.ru вчера в 11:20
Политика

Трамп заявил, что 75% американцев против его импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что три четверти американцев не поддерживают начатый Демократической партией процесс импичмента в отношении главы государства.
Украина.ру 08:31
Футбол

«Спартак» не сумел победить на выезде «Урал»

Российская газета 08:15
Происшествия

СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области

"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.
ТАСС 06:15
Общество

Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем

Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Lenta.ru 07:58
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Политика

Пушков порекомендовал США и Украине отдохнуть друг от друга

Сторонам следует друг от друга отдохнуть, — написал Пушков в Twitter.
News.ru 08:46
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости вчера в 22:37
Хоккей

«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в буллитной серии

Вести.Ru 09:12
Общество

Жители Светловодска на Украине перекрыли дорогу, требуя дать отопление

РИА Новости 06:55
Происшествия

Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго

Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
РБК 08:32
Космос

Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва

Комсомольская правда 21 ноября в 09:20
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Общество

Росреестр вернул букву «ё» в названия почти 200 деревень

Росреестр вернул букву «ё» в официальные названия почти 200 населенных пунктов Новгородской области, сообщает Gazeta.ru в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на заявление представителя ведомства.
Известия 08:23
Шоу-бизнес

Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
StarHit.ru 01:00
Хоккей

«Трактор» прервал серию проигрышей в матче с «Торпедо»

Первый областной 09:09
Музыка

Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein

Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Актуальные Новости 06:18
Политика

Савченко устроила в Киеве автопробег против продажи земли иностранцам

Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко возглавила автопробег против принятия закона о продаже земли на Украине иностранцам.
Московский Комсомолец 06:43
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли два человека

Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
РИА Новости 22 ноября в 09:18
Футбол

«Рубин» может отправить Шаронова в отставку

Руководство "Рубина" может отправить наставника команды Романа Шаронова в отставку, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 07:49
Шоу-бизнес

Ксения Алферова показала маму без фотошопа

Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Bimru.ru 04:39
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
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Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Газета.Ru 08:13
Политика

Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму

РИА Новости 07:23
Происшествия

Появились фото с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна

Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих разбился на автомобиле в Черемховском районе, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.
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Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru вчера в 07:46
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 22 ноября в 06:58
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