Происшествия
РБКВ Астрахани загорелись два теплохода
В Астрахани произошел пожар на двух речных теплоходах, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
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Политика
Поклонская ответила Пушкову на критику Ротару
Наука
Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона
Проведенное специалистами Хельсинкской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Политика
Трамп заявил, что 75% американцев против его импичмента
Президент США Дональд Трамп заявил, что три четверти американцев не поддерживают начатый Демократической партией процесс импичмента в отношении главы государства.
Футбол
«Спартак» не сумел победить на выезде «Урал»
Происшествия
СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области
"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.
Общество
Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем
Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
Пушков порекомендовал США и Украине отдохнуть друг от друга
Сторонам следует друг от друга отдохнуть, — написал Пушков в Twitter.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Хоккей
«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в буллитной серии
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Космос
Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Росреестр вернул букву «ё» в названия почти 200 деревень
Росреестр вернул букву «ё» в официальные названия почти 200 населенных пунктов Новгородской области, сообщает Gazeta.ru в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на заявление представителя ведомства.
Шоу-бизнес
Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой
В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
Хоккей
«Трактор» прервал серию проигрышей в матче с «Торпедо»
Музыка
Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein
Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.
Политика
Савченко устроила в Киеве автопробег против продажи земли иностранцам
Экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко возглавила автопробег против принятия закона о продаже земли на Украине иностранцам.
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли два человека
Два человека погибли в перестрелке в центре Сухума, сообщили РИА Новости в МВД Абхазии.
Футбол
«Рубин» может отправить Шаронова в отставку
Руководство "Рубина" может отправить наставника команды Романа Шаронова в отставку, сообщает "Чемпионат".
Шоу-бизнес
Ксения Алферова показала маму без фотошопа
Актриса Ксения Алферова решила продемонстрировать, как выглядит ее знаменитая мама Ирина Алферова без прикрас.
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Политика
Лавров рассказал об истории знаменитого советского мема в ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о "первом меме в кругах ООН", вспоминая советского дипломата Олега Трояновского.
Происшествия
Появились фото с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна
Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих разбился на автомобиле в Черемховском районе, Федеральное агентство новостей публикует фото с места ДТП.
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.