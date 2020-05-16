Общество
РИА НовостиВ Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
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Игорь Бабушкин рассказал о сотруднике администрации, заразившемся коронавирусом
Блокнот Астрахань 06:28
В Астраханской области отменена часть ограничений при пандемии коронавируса
Астраханские новости06:09
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Политика
США пытаются отрезать Huawei от мировых поставщиков микросхем
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) является крупнейшим поставщиком чипы для устройств Huawei.
Piter.tv 10:41
Общество
В Минтрансе рассказали о негативных последствиях дистанции в самолетах
Министр напомнил, что зарубежные компании, которые ввели правило дистанцирования в самолетах, позже были вынуждены вернуться к прежнему режиму работы.
Газета.Ru 09:11
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Футбол
Клопп об игре без зрителей: «Мы полюбили футбол не из-за атмосферы на стадионе»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возобновлении сезона.
Sports.ru 13:02
Происшествия
Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
REGNUM 12:52
Хоккей
СКА подписал контракт с Тимкиным
Петербургский СКА подписал контракт с бывшим хоккеистом магнитогорского "Металлурга" Евгением Тимкиным, сообщается на официальном сайте клуба из Северной столицы России.
РИА Новости 11:27
Экономика
ФРС не исключает нового обвала на финансовых рынках
Обвал на финансовых рынках может снова повториться, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США по финансовой стабильности (.pdf).
Коммерсантъ 12:02
Общество
Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о смягчении карантина
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о поэтапном смягчении карантина, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 02:16
Общество
В МГУ прокомментировали открытое письмо о домогательствах в вузе
Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде.
Аргументы недели 14 мая в 15:59
Происшествия
Неизвестный заявил о минировании всех московских аэропортов
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования".
РИА Новости 11:55
Шоу-бизнес
Соседов жестко раскритиковал Бабкину за исполнение песни «День Победы»
Знаменитый российский музыкальный критик Сергей Соседов негативно оценил видео с Надеждой Бабкиной, где певица исполнила «День Победы» в необычном стиле, что также вызвало недовольства у поклонников.
RuNews24.ru 07:51
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Здоровье
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
Общество
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались шесть человек
В Петербурге от коронавируса скончались еще шесть человек.
Петербургский дневник 14 мая в 13:38
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
В Московской области нарушителей режима увидят с высоты
Сотрудники Росгвардии применили в Подмосковье аэростат для поиска нарушителей режима самоизоляции.
BFM.ru 11:50
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском 05:51
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Здоровье
В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом
Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек.
SM News вчера в 04:30
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, то есть так называемый Фареро-Исландский рубеж, расположенный между Великобританией, Исландией и Гренландией.
Газета.Ru 10:19