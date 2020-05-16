Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
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Семь главных решений оперативного штаба Астраханской области

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Блокнот Астрахань 06:28
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 12:04, Ашберн
Общество

Уральские медики — о зарплатах за апрель: почему после надбавок кто-то получил меньше, чем обычно

Ожидали обещанные федеральные и региональные выплаты, но в итоге зарплаты остались прежними, а у кого-то даже стали меньше.
Екатеринбург Онлайн вчера в 08:17
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Происшествия

Неизвестный заявил о «минировании» всех московских аэропортов

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что все станции метрополитена, родильные дома и инфекционные больницы Москвы получили анонимные сообщения с угрозой "минирования".
РИА Новости 11:55
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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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Политика

США допустили размещение ядерных ракет в Польше

Lenta.ru 07:05
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Космос

НАСА заказывает еще 18 двигателей для своей космической ракеты

AstroNews.ru 13 мая в 16:07
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Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
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Хоккей

СКА обменял нападающего Плотникова в «Амур»

Клуб Континентальной хоккейной лиги СКА из Санкт-Петербурга обменял нападающего Сергея Плотникова в хабаровский "Амур".
Российская газета 11:10
Происшествия

СК начал проверки в Рязани из-за жалоб врачей на недоплату

В Рязанской области СК проверяет информацию о том, что работники скорой помощи получили не все положенные им выплаты за работу с пациентами с коронавирусом или не получили их вообще.
Московский Комсомолец 08:43
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Общество

На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат

Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
Комсомольская правда 11:13
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
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Здоровье

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
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Авто

Компания Nissan намерена закрыть Datsun

Новый план реструктуризации, за счет которого Nissan планирует сократить издержки на более чем 2,8 млрд долларов, закроет ряд заводов и окончательно ликвидирует бренд Datsun.
Автоновости дня 14 мая в 05:10
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Общество

Дрозденко снова закрывает обе «Меги» из-за столпотворений

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что с завтрашнего дня недавно открывшиеся торговые центры "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко" снова возвращаются в режим ограничений по коронавирусу.
Neva.Today 11:26
Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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Общество

В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах

Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
Известия 08:33
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Общество

Мозаику со Сталиным перенесли из храма Минобороны в парк «Патриот»

Первоначально планировалось, что мозаика со Сталиным, посвященная ВОВ, будет размещена в главном храме Минобороны, но это вызвало протесты в обществе.
Общественная служба новостей 05:14
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Общество

МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы

Специалисты МЧС рассказали о высоком риске передачи COVID-19 через упаковки с чипсами и другими снеками, до которых уже дотрагивались другие люди.
BFM.ru 03:51
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Общество

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
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Космос

В США перенесли запуск ракеты-носителя Atlas 5 с секретным шаттлом

В США из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) отложен запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с американским космопланом X-37B.
МонаВиста 11:50
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Происшествия

Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова

Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
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Политика

Ницой назвала российские соцсети «смертельно опасными» для Украины

Украинская писательница Лариса Ницой считает российские соцсети смертельно опасными для Украины.
РИА Новости 05:28
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Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
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Общество

В Московской области нарушителей режима увидят с высоты

Сотрудники Росгвардии применили в Подмосковье аэростат для поиска нарушителей режима самоизоляции.
BFM.ru 11:50
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Политика

Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида

Вести.Ru 11:25
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Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
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