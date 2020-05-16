Общество
РИА НовостиВ Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
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В Астраханской области отменена часть ограничений при пандемии коронавируса
Астраханские новости06:09
Игорь Бабушкин рассказал о сотруднике администрации, заразившемся коронавирусом
Блокнот Астрахань 06:28
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Комсомольская правда 11:13
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Lenta.ru вчера в 11:23
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Известия 08:33
Общество
Мозаику со Сталиным перенесли из храма Минобороны в парк «Патриот»
Первоначально планировалось, что мозаика со Сталиным, посвященная ВОВ, будет размещена в главном храме Минобороны, но это вызвало протесты в обществе.
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МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
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BFM.ru 03:51
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Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
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Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
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В США перенесли запуск ракеты-носителя Atlas 5 с секретным шаттлом
В США из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) отложен запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с американским космопланом X-37B.
МонаВиста 11:50
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В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
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В Московской области нарушителей режима увидят с высоты
Сотрудники Росгвардии применили в Подмосковье аэростат для поиска нарушителей режима самоизоляции.
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Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида
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Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
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