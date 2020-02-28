Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Астраханской области разбился вертолет

По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Собеседник агентства добавил, что, по его данным, машина упала на чабанскую точку в районе села Басы.
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В Астраханской области разбился вертолет

РИА Новости12:39

Назван владелец разбившегося под Астраханью вертолета

Интерфакс13:36

Информация о погибшем при крушении вертолёта на территории Астраханской области пока не подтверждается

Пункт А13:27

В степи под Астраханью упал вертолет

Арбуз12:14

Вертолет потерпел крушение в Астраханской области

ТАСС11:50

При крушении вертолета в Астраханской области погиб один человек

Астрахань FM12:44

В Астраханской области разбился вертолет

РБК12:27
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