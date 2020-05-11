Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.

В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу

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