Коронавирус
РИА НовостиВ Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
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Размер пенсии Юрия Стоянова поразил россиян
Uznayvse.ru 11:15
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Общество
Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
Единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет смогут получить 22 миллиона российских детей, сообщили в Минтруде РФ.
Daily Storm 14:17
Общество
Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции
Начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев назвал РИА Новости регионы, лидирующие по числу нарушений самоизоляции.
RZN.info 01:17
Шоу-бизнес
Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков
Гуф признался, что не вставал с дивана около 2,5 лет. За эти годы Топурия не познакомила его ни со своими друзьями, ни с родственниками.
RuNews24.ru 06:52
Фигурное катание
ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании
Международный союз конькобежцев опубликовал стоимость элементов в фигурном катании на следующий сезон.
Российская газета 15:44
Политика
Титов назвал сроки полного возврата к работе после пандемии
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал сроки полного возврата к работе в отдельных регионах после пандемии коронавируса.
News.ru 13:12
Общество
Беглов назвал причину сохранения ограничительных мер в Петербурге
Запреты и ограничения, введенные в Петербурге в связи с распространением COVID-19, сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
DP.RU 11:57
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Происшествия
Татарстанец получит штраф за отсутствие защитных средств в автобусе
Полицейские предложили им воспользоваться средствами индивидуальной защиты, либо покинуть салон автобуса, но мужчины отказались выполнить требования.
Kazanfirst.ru 15:02
Шоу-бизнес
Влад Соколовский заразился коронавирусом
РИА Новости 14:59
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель
Цена июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,25%, до $29,95 за баррель по состоянию на 11:13 мск.
РБК 04:22
Единоборства
Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи
РИА Новости 16:16
Общество
Россия стала третьей в мире по числу заболевших COVID-19
Россия вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:36
Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК 15:04
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета 09 мая в 09:59
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Шоу-бизнес
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией
Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета 10:57
Политика
Экс-атташе США объяснил недосмотром сообщение Белого дома о войне
Сообщение Белого дома, в котором в числе победителей над нацистами не упомянули СССР, могли опубликовать по недосмотру и непреднамеренно, предположил бывший военный атташе США в России (2012-2014 годы), отставной бригадный генерал Питер Звак.
Газета.Ru 05:52
Авто
Первые Haval H5 появились у дилеров в России
Стало известно, что к российским дилерам Haval начали поступать первые модели Haval H5, только пока их развозят по автосалонам в единственном экземпляре, которые необходимы для показа в шоуруме.
32CARS.ru 11:52
Общество
Путин подписал указ о мерах по поддержке семей с детьми
Российский президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по поддержке семей с детьми.
РЕН ТВ 10:57
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
Общество
Глава Дагестана заявил о выходе республики на плато по коронавирусу
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил о выходе республики на плато по ситуации с коронавирусом.
RT на русском 14:31
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
Политика
Боксёр Усик заявил, что не намерен покидать Украину
RT на русском 14:02
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
Общество
Число жертв коронавируса в США достигло 80 тысяч
Более 80 тысяч человек погибли в США из-за нового коронавируса. Об этом информирует Университет Джонса Хопкинса, передает ТАСС.
Российская газета 16:57