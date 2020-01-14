Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

На полигоне в Астраханской области Воздушно-космические силы ВС России провели первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.
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Российские военные провели первые пуски ракет комплекса «Витязь»

Вести.Ru09:45

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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
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Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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