Армия и оружие
RT на русскомВ Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
На полигоне в Астраханской области Воздушно-космические силы ВС России провели первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.
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Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Авто
Появилась двутопливная версия Dacia Duster
В Брюсселе представили новую версию популярного кроссовера Dacia Duster.
Экономика
Россия планирует ограничить экспорт зерна
Россия планирует ввести квоту на экспорт зерна: с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. на экспорт можно будет отправить не более 20 млн т зерновых.
Происшествия
Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь
Сотрудники полиции Новороссийска сняли с пассажирского поезда женщину, которая выбросила из купе свою грудную дочь.
Политика
В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Ранее депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Армия и оружие
Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты
Происшествия
Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Здоровье
Oнколог из Германии назвала симптoмы рака поджелудочной железы
Немецкий врач-онколог назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Происшествия
РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины
Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
Кино
В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России
Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Авто
Эксперты составили список проблемных турбодвигателей
Эксперты рассказали о главных проблемах двигателей с турбонаддувом и объяснили причины их ненадёжности.
Футбол
«Барселона» представила Сетьена
Каталонский клуб представил тренера журналистам после утренней тренировки. Сетьен подписал с «Барселоной» контракт сроком на 2,5 года.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Экономика
Рост акций «РусГидро» превысил 11%
Акции «РусГидро» на Мосбирже выросли более чем на 11% на фоне информации о преобразовании активов компании на Дальнем Востоке.
Здоровье
В Прикамье растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
В ведомстве сообщили, что уровень заболеваемости во всех возрастных группах сейчас ниже эпидемического порога.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Здоровье
В Кизляре число госпитализированных с кишечной инфекцией выросло до 32
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском городе Кизляре, по уточненным данным, составляет 32 человека, в том числе 10 детей, сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана.
Футбол
«Локомотив» назвал состав, который отправился на сборы в Испанию
«Локомотив» прилетел в Испанию, где будет готовиться ко второй части сезона. Главный тренер Юрий Семин взял на сборы 29 футболистов.
Общество
Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы
Учёные из Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире выяснили, в каком возрасте люди чувствуют себя наиболее несчастными.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
Армия и оружие
Бункер с американскими военными уничтожен иранской ракетой
Как следует из опубликованного одним из военнослужащих поста в любимой Трампом сети Twitter, после попадания иранской баллистической ракеты один из бункеров, который считался до этого момента очень надежным, был полностью разрушен.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Политика
Посольство России в США два года не может поднять локальную сеть из-за санкций
В дипмиссии уже установлены компьютеры, однако для создания сети и установки систем безопасности требуется вмешательство квалифицированных системных администраторов.
Происшествия
Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде
Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Общество