Армия и оружие
РБКВ Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
В Астраханской области прошли первые стрельбы из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Боевые расчеты отработали обнаружение и условное уничтожение воздушных целей, которые имитировали истребители МиГ-29СМТ.
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с чего всё началось
Воздушно-космические силы РФ провели первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 "Витязь" на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны.ТАСС08:40
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Футбол
«МЮ» договорился с «Наполи» о трансфере Кулибали
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Игры
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Армия и оружие
Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке
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Общество
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Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
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Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в стране
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Общество
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Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, отказаться от привилегий правящей фамилии.
Происшествия
Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной
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Общество
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Футбол
Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана
Политика
НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.
Общество
В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
Из документов следует, что в Boeing отрицательно отнеслись, в том числе и к запросу на переобучение на тренажере летчиков, поступившему из индонезийской авиакомпании Lion Air.
Футбол
РФС обнародовал план подготовки сборной России к Евро-2020
Российский футбольный союз опубликовал план подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Встреча состоится 6 июня в Москве.
Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
Кино
«Молимся»: Добронравов анонсировал выход седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона полюбившегося всем отечественного сериала «Сваты».
Политика
России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing
Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
Экономика
Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов
Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Политика
Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД
Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
Авто
В России упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Армия и оружие
В США признали, что не уговорили Турцию отказаться от С-400
Спорт
Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх
Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.