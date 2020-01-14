Воздушно-космические силы РФ провели первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 "Витязь" на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны.

с чего всё началось

В Астраханской области прошли первые стрельбы из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Боевые расчеты отработали обнаружение и условное уничтожение воздушных целей, которые имитировали истребители МиГ-29СМТ.

В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

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