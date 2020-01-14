Армия и оружие

РБКРБКВ Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

В Астраханской области прошли первые стрельбы из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 «Витязь». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Боевые расчеты отработали обнаружение и условное уничтожение воздушных целей, которые имитировали истребители МиГ-29СМТ.
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с чего всё началось

ВКС выполнили в Астраханской области первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

Воздушно-космические силы РФ провели первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-350 "Витязь" на полигоне в Астраханской области. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны.
ТАСС08:40

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Первую ЗРС С-350 «Витязь» разместят в Ленинградской области

RT на русском13:25

В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

РБК11:24

ВКС выполнили в Астраханской области первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

ТАСС08:40

Минобороны РФ назвало дислокацию первой ЗРС С-350 «Витязь»

Известия09:08

ВКС провели первые стрельбы из ЗРС С-350 «Витязь»

ТК Звезда09:50

Первую ЗРС С-350 «Витязь» разместят в Ленинградской области

РИА Новости08:46

Под Петербургом развернут новый тип ПВО

Российская газета10:29
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Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Футбол

«МЮ» договорился с «Наполи» о трансфере Кулибали

Итальянский журналист Фабио Сантини сообщил, что «Манчестер Юнайтед» согласовал переход защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
ProstoProSport 12:53
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU 13:44
Игры

Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
REGNUM 11:00
Армия и оружие

Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке

В Багдаде ракетному обстрелу подверглась военная база Эт-Таджи. об этом сообщает телеканал "Аль-Хадас".
Газета.Ru 13:44
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Энергетика

Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в стране

Управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз нефти марки Brent до $64,83 на 2020 год и до $67,53 на 2021 год.
RT на русском 12:40
Происшествия

В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
РБК 02:51
Политика

Сторонник Порошенко назвал Зеленского трусом после катастрофы в Иране

"Вы разлетелись по курортам мира и даже не предусмотрели механизма, как собраться в случае возникновения кризисной ситуации", — заявил депутат Верховной Рады с трибуны, назвав действия Зеленского "поздним зажиганием".
РЕН ТВ 11:48
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Общество

Елизавета II одобрила решение принца Гарри начать независимую жизнь

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги, актрисы Меган Маркл, отказаться от привилегий правящей фамилии.
Gazeta.SPb вчера в 13:53
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК 07:45
Происшествия

Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной

Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной.
Российская газета 09:00
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Футбол

Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана

RT на русском вчера в 10:52
Политика

НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.
Известия 12:25
Общество

В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

Из документов следует, что в Boeing отрицательно отнеслись, в том числе и к запросу на переобучение на тренажере летчиков, поступившему из индонезийской авиакомпании Lion Air.
РБК 10:44
Футбол

РФС обнародовал план подготовки сборной России к Евро-2020

Российский футбольный союз опубликовал план подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Встреча состоится 6 июня в Москве.
Metaratings 08:12
Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
РБК 13:50
Кино

«Молимся»: Добронравов анонсировал выход седьмого сезона «Сватов»

Актер Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона полюбившегося всем отечественного сериала «Сваты».
Телепрограмма вчера в 14:58
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Lenta.ru 07:53
Политика

России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
News.ru 13:48
Экономика

Сделка десятилетия: Китай купит у США товаров на сотни миллиардов

Пятнадцатое января для США и Китая, возможно, станет исторической датой: сторонами будет подписан пакет документов, который они называют первым этапом большой сделки.
Радио Sputnik 06:07
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
РБК 13:24
Политика

Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров СВПД

Решение евротройки запустить механизм разрешения споров по СВПД вызывает у России глубокое разочарование и серьёзную озабоченность, Москва не видит оснований для такого шага.
RT на русском 11:52
Авто

В России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 12:03
Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
RT на русском 08:52
Армия и оружие

В США признали, что не уговорили Турцию отказаться от С-400

Красная весна 13:42
Спорт

Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпийских играх

Мужская сборная России не сумела выйти в основной раунд чемпионата Европы по гандболу и пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио.
ТАСС Спорт вчера в 16:47
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
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Российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения, разработанный концерном «Алмаз-Антей» для российских ПВО. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.
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