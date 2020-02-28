Происшествия
РИА НовостиВ Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Собеседник агентства добавил, что, по его данным, машина упала на чабанскую точку в районе села Басы.
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Армия и оружие
США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Армия и оружие
Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Общество
Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж
Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл осудил дочь за неуважение к Елизавете II
Отец Меган Маркл остался недоволен тем, что его дочь пожаловалась на запрет Елизаветы II использовать королевский бренд для заработка, передает Nation News.
Религия
Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание
Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
Общество
Учителей обязали запретить школьникам выходить на акции 29 февраля
Комитет по образованию разослал в петербургские школы документ, обязывающий педагогов запретить учащимся выйти на акции памяти Бориса Немцова.
Общество
Ростуризм призвал приостановить продажу туров в Италию
Туроператоров и турагентов же Ростуризм призвал приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах.
Политика
Власти Украины отказались праздновать День Победы
Происшествия
В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Экономика
Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $444 млрд за неделю
За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
Кино
Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли Федор Добронравов уже успел рассказать о возвращении в проект Анатолия Васильева.
Здоровье
Пенсии начислят по-новому. Жизнь пенсионеров изменится с 1 марта
Ряд нормативных актов вступит в силу с 1 марта в России. Документы внесут изменения в жизнь пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой
После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
Политика
Валенса: примирение Польши с Россией сотрясло бы Запад
Бывший президент Польши Лех Валенса в интервью RT заявил, что стране необходимо примирение с Россией.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Экономика
Индекс деловой активности сферы услуг Китая в феврале обрушился до 29,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в феврале понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 24,5 процентного пункта, составив 29,6. Об этом сообщило в субботу Государственное статистическое управление КНР.
Наука
Медики обнаружили новый тип шизофрении
Выяснилось, что почти у половины пациентов с шизофренией не наблюдалось уменьшения объема серого вещества.
Биатлон
СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Биатлон
На ЧЕ по биатлону состоится мужской спринт с Елисеевым и Халили
На открытом чемпионате Европы по биатлону сегодня, 29 февраля, состоится мужская спринтерская гонка.
Автоспорт
Квят стал десятым в последний день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Кино
Роман Полански получил премию «Сезар» как «лучший режиссер»
Режиссер Роман Полански получил французскую национальную кинопремию «Сезар» в номинации «лучший режиссер».
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.