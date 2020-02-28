Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Астраханской области разбился вертолет

По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Собеседник агентства добавил, что, по его данным, машина упала на чабанскую точку в районе села Басы.
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Появилось фото с места крушения вертолета в Астраханской области

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Появилось фото обломков разбившегося под Астраханью вертолета

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При падении вертолета в Астраханской области погиб учредитель клуба «Аэросоюз-Волгоград»

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При падении вертолета в Астраханской области погиб учредитель клуба «Аэросоюз-Волгоград»

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Фото с места крушения вертолёта в Астраханской области

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РИА Новостивчера в 17:51

Найден разбившийся под Астраханью вертолет, пилот погиб

Интерфаксвчера в 17:54
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Комитет по образованию разослал в петербургские школы документ, обязывающий педагогов запретить учащимся выйти на акции памяти Бориса Немцова.
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За последнюю неделю 500 самых богатых людей мира потеряли $444 млрд из-за опасений на рынках, вызванных распространением коронавируса, сообщило агентство Bloomberg.
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Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
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После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
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Валенса: примирение Польши с Россией сотрясло бы Запад

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«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ 27 февраля в 11:48
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Индекс деловой активности сферы услуг Китая в феврале обрушился до 29,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) непроизводственного сектора Китая в феврале понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 24,5 процентного пункта, составив 29,6. Об этом сообщило в субботу Государственное статистическое управление КНР.
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Медики обнаружили новый тип шизофрении

Выяснилось, что почти у половины пациентов с шизофренией не наблюдалось уменьшения объема серого вещества.
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Биатлон

СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова

Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:27
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Piter.tv 27 февраля в 07:47
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На ЧЕ по биатлону состоится мужской спринт с Елисеевым и Халили

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Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.
Вести.Ru вчера в 13:12
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Коммерсантъ вчера в 19:26
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У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
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