Происшествия
РИА НовостиВ Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Собеседник агентства добавил, что, по его данным, машина упала на чабанскую точку в районе села Басы.
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