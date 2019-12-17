Происшествия
Вести.RuВ Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик
Как пояснили военные, у боевого самолета отказал один из двигателей. Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС. Пилоты самостоятельно выбрались из Ту-22М.
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Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Происшествия
В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
Политика
В «Единой России» пообещали изучить убийство с участием депутата
Комиссия генерального совета «Единой России» пообещала на текущей неделе изучить ситуацию с задержанием депутата гордумы Переславля-Залесского Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве.
Происшествия
Оперативник из Татарстана арестован за использование рабского труда
Полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании рабского труда.
Происшествия
У стен Рады произошли столкновения митингующих с полицией
Во время митинга против открытия рынка земли, в правительственном квартале Киева начались стычки между полицией и протестующими, сообщило 17 декабря издание Strana.ua.
Политика
Россия выделит средства для помощи пострадавшим провинциям Сирии
Правительство РФ в 2019 году выделит за счет средств федерального бюджета до 5,8 миллиона долларов в бюджет программы ООН по оказанию помощи наиболее пострадавшим провинциям Сирии, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Происшествия
Сотрудница АЗС с помощью швабры обратила в бегство налетчика
Сотрудница АЗС в городе Обь отважно бросилась на защиту вверенного ей имущества от вооруженного газовым баллончиком и телескопической дубинкой налетчика и с помощью швабры умудрилась выставить его вон, но уберечь кассу ей не удалось.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Кино
Бронзит: Удивлен, что попал в шорт-лист премии «Оскар»
Политика
Константину Косачеву вновь не дали визу в США
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что с сентября второй раз не получил визу США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.
Политика
Очередной этап трехсторонних переговоров по газу состоится 19 декабря
Очередной раунд трехсторонних переговоров по газу между Евросоюзом, Россией и Украиной состоится в четверг, 19 декабря.
Авто
Автомобили Jeep стали доступны в России по подписке
Политика
В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
Происшествия
Адвокат сообщил о продлении на четыре месяца ареста Шамсутдинову
Арест солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, продлен на четыре месяца.
Общество
Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию
Технологии
«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса
Разработчики объявили о запуске обновленной версии поискового сервиса под названием «Вега».
Экономика
Объем выдачи кредиток упал на треть после лимита на долговую нагрузку
Генеральный директор бюро Александр Викулин объяснил такую статистику тем, что после введения показателя долговой нагрузки банки стали более тщательно подходить к кредитованию граждан.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.
Технологии
Получено добро на сборку тихого сверхзвукового самолета X-59
В мастерских Lockheed Martin начали строить тихий сверхзвуковой самолет Проверка со стороны руководства, известная как Key Decision Point-D (KDP-D), была последним барьером перед началом сборки.
Происшествия
СМИ сообщили о 40 причастных к убийству главы центра «Э» по Ингушетии
Как отмечается, 11 из подозреваемых уже задержаны и арестованы. 11-ый фигурант был задержан в ночь на 16 декабря.
Происшествия
Проверка на вменяемость историка Соколова завершится к концу года
Бывший доцент СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения.
Армия и оружие
Украинское предприятие уличили в покупке контрафакта для военных самолетов
Начальство госпредприятия в Киеве заподозрили в растрате средств при закупке оборудования для военных самолетов, сообщила пресс-служба СБУ.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Спорт
Против российских спортсменов открыли новые дела о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) около 15 дел, открытых по результатам перепроверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.
Финансы
Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 62,52 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 69,68 рубля (плюс почти 7 копеек).
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».