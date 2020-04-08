Коронавирус
Medvestnik.ruВ Астраханской области сменился министр здравоохранения
Федор Орлов подал заявление об отставке «по собственному желанию» сегодня, после заседания экспертного совета по оценке качества медпомощи гражданам в условиях распространения нового коронавируса в Астраханской области, сообщает местное издание «Южная волна».
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Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Общество
Самолет «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
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Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
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Здоровье
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Общество
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Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России»
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Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года
Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
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"8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Политика
Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России
Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Общество
Организаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от шествия 9 мая
Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса.
Футбол
Хеведес составил команду мечты из игроков, с которыми выступал вместе
Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес составил команду своей мечты из игроков, с которыми он когда-либо играл вместе.
Происшествия
Санитары в спецкостюмах устроили погоню за душевнобольным в Арзамасе
Несколько жителей Арзамаса в среду стали свидетелями необычной погони: фельдшеры в спецкостюмах преследовали душевнобольного мужчину, который отказался сесть в карету скорой помощи.
Общество
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Общество
У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких
У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
Политика
Берни Сандерс вышел из президентской гонки
Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Здоровье
Врач рассказала, какие лекарства должны быть в «карантинной аптечке»
В домашней аптечке всегда должны быть в наличии лекарства, которые необходимы в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций: противоаллергические, для снижения температуры, антисептики для обработки ран, бинты, ватные диски, сорбенты, которые нужны при возникновении проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала Романенко.
Авто
Hyundai продлит гарантию на авто на месяц из-за коронавируса
Происшествия
В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра
В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
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Политика
ЕК рекомендовала странам ЕС продлить ограничения на поездки до 15 мая
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза (ЕС) продлить ограничения на поездки до 15 мая.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы
Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
Происшествия
Около дамбы в Петербурге утонул пожилой рыбак
63-летний мужчина рыбачил на резиновой лодке в Финском заливе недалеко от сооружения дамбы С-1. Потеряв равновесие, мужчина упал в воду.
Технологии
Минкомсвязи обязало социально значимые сайты разработать версии без видео
Сайтам, которые вошли в список социально значимых ресурсов, необходимо подготовить специальные интернет-версии без видео, иначе их могут исключить из перечня, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».