Общество

РБКРБКВ Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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с чего всё началось
В 2016 году, согласно сайту Книги рекордов России
, Танзиля Бисембеева (тогда ей было 120 лет) была официально признана самым пожилым человеком в мире.
ТАСС04:13

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В Астраханской области скончалась старейшая жительница планеты

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Умерла старейшая россиянка

Интерфакс05:11

Умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева

RT на русском04:17

Умерла старейшая жительница России

ТАСС04:13

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

РБК05:22

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

РИА Новости03:18

Старейшая жительница планеты скончалась в Астраханской области

Российская газета02:03
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В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
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Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном

Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
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Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
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Премьеру «Терминатора» в Лос-Анджелесе отменили из-за пожаров

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