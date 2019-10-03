с чего всё началось

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.

Общество Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.

Политика NYT: из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезли важные фразы Из опубликованной Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле, были исключены несколько важных слов и фраз.

Экономика Акции «Газпрома» обновили 11-летний максимум «Интерфакс» назвал акции «Газпрома» одними из самых перспективных с целью до конца года: бумаги могут превысить 300 руб./шт. к концу текущего года.

Общество Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

Политика Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для достижения мира в Донбассе необходимо прекратить огонь, примирить людей и реинтегрировать неподконтрольные Киеву территории.

Политика В Донбассе начался процесс разведения ВСУ и военных формирований ЛНР Напомним, 1 октября на встрече контактной группы в Минске стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.

Происшествия ВС отменил приговор осужденному с подброшенными наркотиками Президиум Верховного суда отменил приговор москвичу Александру Борисову, осужденному на четыре года по делу о хранении наркотиков.

Общество Четверть россиян задумывается о переезде в другой город или регион О переезде в Петербург мечтают 15% россиян, в Москву - 8% и в Краснодар хотят уехать жить 6%. Основными причинами для смены места жительства россияне назвали безработицу, низкий уровень жизни и плохую экологию в их городах.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Происшествия СК возбудил дело по факту убийства 214 детей в Ейске в 1942 году Рассекреченные ФСБ России архивные материалы, посвященные жесточайшему массовому убийству, совершенному нацистами в октябре 1942 года в Ейском детском доме, стали основой для возбуждения Следственным комитетом России уголовного дела по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".