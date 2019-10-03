Общество
РБКВ Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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с чего всё началось
В 2016 году, согласно сайту Книги рекордов России, Танзиля Бисембеева (тогда ей было 120 лет) была официально признана самым пожилым человеком в мире.ТАСС04:13
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