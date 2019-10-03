Общество

РБКРБКВ Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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с чего всё началось
В 2016 году, согласно сайту Книги рекордов России
, Танзиля Бисембеева (тогда ей было 120 лет) была официально признана самым пожилым человеком в мире.
ТАСС04:13

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В Астраханской области умерла старейшая жительница России

РБК05:22

Умерла старейшая россиянка

Интерфакс05:11

Старейшая жительница планеты скончалась в Астраханской области

Российская газета02:03

Умерла старейшая жительница России

ТАСС04:13

В Астраханской области скончалась старейшая жительница планеты

Известия03:53

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

РИА Новости03:18

Умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева

RT на русском04:17
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