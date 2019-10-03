с чего всё началось

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Происшествия При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.

Общество Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.

Общество Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.

Происшествия Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкальском крае, окунали головой в унитаз.

Политика Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезло несколько фраз В стенограмме июльского разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, опубликованной Белым домом, отсутствует несколько важных фраз и слов.

Гаджеты Samsung показала новый смартфон-раскладушку На прошедшей вчера Samsung Developer Conference 2019 производитель анонсировал складной смартфон, напоминающий телефоны-раскладушки из прошлого.

Кино Канал HBO закрыл приквел «Игры престолов» Гром, что называется, средь более-менее ясного неба: канал HBO остановил работу над первым приквелом "Игры престолов", проектом с рабочим названием "Долгая ночь" (или "Кровавая луна").

Происшествия Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.

Экономика Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).

Общество Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.

Культура RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит» RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.

Шоу-бизнес Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком» Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.

Общество Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы Сегодня утром теплоход "Этопирика" с первой группой туристов из Японии - 44 человека - прибыл в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.

Футбол Девушка-арбитр остановила матч ради селфи с Кака Девушка, обслуживающая встречу в качестве главного судьи, остановила встречу после фола бразильца Кака, показала ему желтую карточку и сделала селфи.

Происшествия Москвич избил полицейского кошкой Москвича уже опросили, но свою вину он не признал. По его версии, бездомный кот сам набросился на полицейского.

Экономика Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2900 пунктов и обновил исторический максимум.

Политика Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Происшествия В Твери опрокинулся пассажирский автобус Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери.

Общество Назван самый популярный у кибермошенников способ обмана россиян В 2018 году кибермошенники похитили у россиян около 2 миллиардов рублей, при этом чаще всего злоумышленники пользовались для этого подменными номерами.