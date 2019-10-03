Общество
РБКВ Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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с чего всё началось
В 2016 году, согласно сайту Книги рекордов России, Танзиля Бисембеева (тогда ей было 120 лет) была официально признана самым пожилым человеком в мире.ТАСС04:13
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Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
RT на русском 05:34
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Общество
Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Известия 06:16
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата окунали головой в унитаз
Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкальском крае, окунали головой в унитаз.
Lenta.ru 05:29
Политика
Из стенограммы разговора Трампа и Зеленского исчезло несколько фраз
В стенограмме июльского разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, опубликованной Белым домом, отсутствует несколько важных фраз и слов.
Lenta.ru 05:01
Гаджеты
Samsung показала новый смартфон-раскладушку
На прошедшей вчера Samsung Developer Conference 2019 производитель анонсировал складной смартфон, напоминающий телефоны-раскладушки из прошлого.
Ридус 05:37
Общество
Грудинин заявил об отсутствии денег на выплату по иску акционеров
РИА Новости вчера в 15:58
Кино
Канал HBO закрыл приквел «Игры престолов»
Гром, что называется, средь более-менее ясного неба: канал HBO остановил работу над первым приквелом "Игры престолов", проектом с рабочим названием "Долгая ночь" (или "Кровавая луна").
Российская газета 05:49
Происшествия
Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе
По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.
РБК 06:25
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК 28 октября в 17:00
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
RT публикует видео после критики со стороны Алексея Навального, заявившего, что телеканал никто не смотрит.
RT на русском 05:09
Происшествия
В Томске число пострадавших в ДТП с пожарной машиной достигло 12
Российская газета 05:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком»
Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.
Дни24 02:53
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Сегодня утром теплоход "Этопирика" с первой группой туристов из Японии - 44 человека - прибыл в порт Южно-Курильска на острове Кунашир.
Российская газета вчера в 22:22
Футбол
Девушка-арбитр остановила матч ради селфи с Кака
Девушка, обслуживающая встречу в качестве главного судьи, остановила встречу после фола бразильца Кака, показала ему желтую карточку и сделала селфи.
Матч ТВ 04:12
Происшествия
Москвич избил полицейского кошкой
Москвича уже опросили, но свою вину он не признал. По его версии, бездомный кот сам набросился на полицейского.
Комсомольская правда 05:44
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку 2900 пунктов и обновил исторический максимум.
ТАСС 06:18
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Происшествия
В Твери опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери.
ТАСС 04:35
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Общество
Назван самый популярный у кибермошенников способ обмана россиян
В 2018 году кибермошенники похитили у россиян около 2 миллиардов рублей, при этом чаще всего злоумышленники пользовались для этого подменными номерами.
Lenta.ru 05:41
Общество
Group-IB нашла крупнейшую базу данных банковских карт на черном рынке
Сингапурская Group-IB сообщила о крупнейшей утечке данных 1,3 млн владельцев банковских карт, говорится в сообщении компании.
Ведомости 04:18
Общество
Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета в области экологии
Life.ru вчера в 18:58