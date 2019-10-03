Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев. С января этого года россиянка считалась самым пожилым человеком в мире. Запись о ней хранится в Книге рекордов России.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Старейшая жительница планеты скончалась в Астраханской области

Долгожительницу Танзилю Бисембееву похоронили в родном поселке Алча Красноярского района Астраханской области. С 2016 года она официально являлась самой пожилой жительницей планеты, о чем свидетельствует запись в Книге рекордов России. Танзиля Насихановна полгода не дожила до своего 125-летия.
Российская газета02:03

Подробнее о событии

Старейшая жительница планеты скончалась в Астраханской области

Российская газета02:03

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

РИА Новости03:18

Умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева

RT на русском04:17

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

РБК04:33

Умерла старейшая жительница России

ТАСС04:13

В Астраханской области скончалась старейшая жительница планеты

Известия03:53

Умерла признанная самым старым человеком планеты 123-летняя россиянка

Lenta.ru04:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Кино

Телеканал HBO отказался от приквела «Игры престолов»

РБК вчера в 20:33
Происшествия

Жителя Архангельска обвинили в каннибализме

Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия вчера в 06:12
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
RT на русском 04:11
Общество

Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
Коммерсантъ 03:55
Происшествия

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Авто

Mercedes-Benz сертифицировал электрокроссовер EQC для России

Коммерсантъ 04:39
Происшествия

СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка

РИА Новости вчера в 09:36
Общество

«Магнит» превратит свои гипермаркеты в «суперсторы»

В суперсторы "Магнит" переделает "большие коробки" в городах площадью 2,5-3 тыс. кв. м (то есть магазины "Семейный плюс").
Интерфакс вчера в 12:03
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Политика

Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян

Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
RT на русском 03:29
Политика

В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье

Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 07:31
Общество

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

ТАСС 02:53
Политика

Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии

Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости вчера в 13:19
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Армия и оружие

В Москве прокомментировали учения ВСУ в Херсонской области

Командование Воздушных сил ВСУ 29 октября анонсировало учения в Херсонской области, неподалеку от крымской границы, которые пройдут с 31 октября по 4 ноября на полигоне «Ягорлык».
Известия 04:43
Хоккей

Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

РБК вчера в 22:52
Культура

Rolling Stone назвал самые страшные сериалы в истории телевидения

Известия 26 октября в 21:31
Гаджеты

Samsung показала концепт нового складного смартфона

Samsung в рамках конференции разработчиков компании представила концепт нового складного смартфона.
News.ru 02:23
Киберспорт

Тестирование Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе

Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование сетевого режима Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе, с 4 по 10 ноября.
CyberSport.ru вчера в 14:00
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Экономика

Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты

Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами.
Газета.Ru 02:00
Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Единоборства

Боксер Денис Лебедев захотел запретить телевидение в России

VSE42.RU 02:37
Политика

New York Times: стенограмму Трампа и Зеленского отредактировали

Газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщает, что чиновник Белого дома Александр Виндман во время дачи показаний в Конгрессе якобы заявил, что в опубликованная стенограмма разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не полная.
Expert.ru 03:27
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

Президент России Владимир Путин посетит Венгрию. Рабочий визит состоится 30 октября, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM вчера в 08:52
Гаджеты

Компания AMD отчиталась за третий квартал 2019 года

Компания AMD опубликовала отчет за третий квартал 2019 года. За отчетный период она получила доход 1,80 млрд долларов.
iXBT.com вчера в 17:44
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз стал отцом

Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Bimru.ru 03:07
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала горячее фото в бикини

Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец вчера в 04:37
Главное