Долгожительницу Танзилю Бисембееву похоронили в родном поселке Алча Красноярского района Астраханской области. С 2016 года она официально являлась самой пожилой жительницей планеты, о чем свидетельствует запись в Книге рекордов России. Танзиля Насихановна полгода не дожила до своего 125-летия.

с чего всё началось

В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев. С января этого года россиянка считалась самым пожилым человеком в мире. Запись о ней хранится в Книге рекордов России.

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