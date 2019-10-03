Общество
РИА НовостиВ Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев. С января этого года россиянка считалась самым пожилым человеком в мире. Запись о ней хранится в Книге рекордов России.
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с чего всё началось
Долгожительницу Танзилю Бисембееву похоронили в родном поселке Алча Красноярского района Астраханской области. С 2016 года она официально являлась самой пожилой жительницей планеты, о чем свидетельствует запись в Книге рекордов России. Танзиля Насихановна полгода не дожила до своего 125-летия.Российская газета02:03
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