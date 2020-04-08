Коронавирус
Российская газетаВ Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Глава области удовлетворил заявление Федора Орлова, обязанности руководителя облминздрава временно исполняет Светлана Смирнова, которая была заместителем министра.
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Общество
Минсельхоз РФ привлечет студентов и осужденных к полевым работам
Министерство сельского хозяйства России намерено привлекать к полевым работам студентов аграрных вузов и осужденных.
Общество
Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения
Президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения в связи с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала младшую дочь Машу
Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Наука
Ученые уточнили сроки выживаемости коронавируса на поверхности банкнот, одежды и медицинских масок
Что касается наружного слоя медицинских масок, то на нем SARS-CoV-2 мог жить до семи дней, а на внутреннем слое оставался активным в течение четырех суток.
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам
Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям страны.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Кино
Глава Walt Disney не исключил перенос прокатных фильмов на Disney+
Руководство Walt Disney не исключает возможности отказа от проката некоторых перспективных кинопроектов с последующей их демонстрацией с помощью собственного потокового сервиса.
Общество
В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса
Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
Общество
В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы
Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
Общество
Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы
«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Экономика
В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду
«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ
Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
Происшествия
15 приехавших из Крыма украинцев сбежали из обсервации в Херсоне
В Херсонской области сообщают о побеге из обсервации 15-ти украинцев, которые ранее вернулись из Крыма. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Происшествия
Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве
Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
Экономика
Fitch понизил рейтинги 15 российским банкам
Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что для частных банков в России настали тяжелые времена.
Происшествия
Защита бывшего главы СК Москвы Дрыманова нашла ошибку в приговоре
Защита бывшего руководителя московского управления СКР Александра Дрыманова нашла ошибку в приговоре и укажет на нее как на дополнительное основание для отмены приговора.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Происшествия
В Омской области штормовой ветер сорвал крышу больницы
Порывы ветра достигали 31 м/с, больше всего стихия бушевала в Шербакульском районе, где штормовым ветром была сорвана часть крыши местной больницы.
Общество
«Аэрофлот» остановил возврат денег по аннулированным билетам
Авиакомпания «Аэрофлот» остановила процедуру возврата средств по аннулированным авиабилетам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Экономика
Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Авто
Российский авторынок в марте вырос на 4%
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.