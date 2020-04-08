Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Глава области удовлетворил заявление Федора Орлова, обязанности руководителя облминздрава временно исполняет Светлана Смирнова, которая была заместителем министра.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Астраханский губернатор участвует с телеконференции с президентом России

Астраханские новости08:42

Министр здравоохранения Астраханской области ушёл в отставку

Южная Волна06:58

Биография нового врио министра здравоохранения Астраханской области

Каспий.Инфо07:20

Федор Орлов покидает пост министра здравоохранения

Астрахань.Ру07:04

Астраханский министр здравоохранения покинул пост

Астрахань 2407:01

Министр здравоохранения Астраханской области ушёл в отставку

Астрахань FM07:26

Министр здравоохранения Федор Орлов ушел в отставку

Astrakhanpost.ru06:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество

Минсельхоз РФ привлечет студентов и осужденных к полевым работам

Министерство сельского хозяйства России намерено привлекать к полевым работам студентов аграрных вузов и осужденных.
Вечерняя Москва 07:49
Общество

Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения

Президент России Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса и населения в связи с коронавирусом.
Гудвилл.онлайн 09:35
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала младшую дочь Машу

Недавно ставшие родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас не боятся показывать публике свою новорожденную дочку Машу.
Uznayvse.ru вчера в 05:08
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Наука

Ученые уточнили сроки выживаемости коронавируса на поверхности банкнот, одежды и медицинских масок

Что касается наружного слоя медицинских масок, то на нем SARS-CoV-2 мог жить до семи дней, а на внутреннем слое оставался активным в течение четырех суток.
Naked Science 06 апреля в 13:21
Политика

Владимир Путин выступит с новым обращением к россиянам

Сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин выступит с обращением к жителям страны.
Губерния-33 07:53
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
МонаВиста 06:47
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Состояние народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной стабильное, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РБК 09:38
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Кино

Глава Walt Disney не исключил перенос прокатных фильмов на Disney+

Руководство Walt Disney не исключает возможности отказа от проката некоторых перспективных кинопроектов с последующей их демонстрацией с помощью собственного потокового сервиса.
Kinonews.ru вчера в 15:57
Общество

В российских судах продлили меры ограничения из-за коронавируса

Ограничения при рассмотрении дел в российских судах из-за коронавируса продолжат действовать до 30 апреля включительно, сообщается в постановлении президиума Верховного суда.
РБК 09:41
Общество

В Минпросвещения заявили о возможном переносе школьной программы

Москва, 8 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Школьная программа с первого по восьмой классы в российских школах может быть частично перенесена на следующий учебный год.
REGNUM 09:54
Общество

Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы

«Все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — говорится в сообщении.
REGNUM 10:02
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Экономика

В России опасаются трёхкратного снижения собираемости платежей за воду

«Организации ВКХ прогнозируют снижение собираемости платежей с текущего среднего уровня 95−96% до 25−30%», — говорится в письме, выдержку из которого приводит ТАСС.
REGNUM 05:09
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК 09:28
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
Происшествия

15 приехавших из Крыма украинцев сбежали из обсервации в Херсоне

В Херсонской области сообщают о побеге из обсервации 15-ти украинцев, которые ранее вернулись из Крыма. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Московский Комсомолец 06:48
Происшествия

Историк Назаров пострадал в конфликте с другим пенсионером в Москве

Историк Владислав Назаров получил травмы в ходе конфликта на Плющихе в Москве с другим пенсионером, пояснили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:41
Экономика

Fitch понизил рейтинги 15 российским банкам

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что для частных банков в России настали тяжелые времена.
Долг.рф 04:09
Происшествия

Защита бывшего главы СК Москвы Дрыманова нашла ошибку в приговоре

Защита бывшего руководителя московского управления СКР Александра Дрыманова нашла ошибку в приговоре и укажет на нее как на дополнительное основание для отмены приговора.
Интерфакс 08:13
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости вчера в 16:29
Происшествия

В Омской области штормовой ветер сорвал крышу больницы

Порывы ветра достигали 31 м/с, больше всего стихия бушевала в Шербакульском районе, где штормовым ветром была сорвана часть крыши местной больницы.
МонаВиста 09:15
Общество

«Аэрофлот» остановил возврат денег по аннулированным билетам

Авиакомпания «Аэрофлот» остановила процедуру возврата средств по аннулированным авиабилетам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Компания 10:05
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Авто

Российский авторынок в марте вырос на 4%

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в первом квартале 2020 года выросли на 1,8% до 328 518 единиц.
Автоновости дня 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное