Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Глава области удовлетворил заявление Федора Орлова, обязанности руководителя облминздрава временно исполняет Светлана Смирнова, которая была заместителем министра.

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

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