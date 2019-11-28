Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 28 ноября.
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Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»

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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газовой проблематике, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
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Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
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Министерство здравоохранения РФ внесло в правительство законопроект о запрете распространения недостоверной информации о ВИЧ.
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Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
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Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
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Источник сообщил о самоубийстве бывшего начальника Кущевского РОВД

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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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Напомним, о крупной задолженности спортсмена по алиментам — 15 миллионов рублей, которая образовалась из-за отсутствия своевременной индексации основного платежа, — стало известно сравнительно недавно.
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В турецком Генштабе сообщили, что глава ведомства Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с российским коллегой Валерием Герасимовым, передает ТАСС.
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