Армия и оружие
ИзвестияМинобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 28 ноября.
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Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
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Как рекордный рост цен на палладий может повлиять на промышленность России
Как рекордное увеличение стоимости палладия может повлиять на промышленность страны — в материале RT.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС
Еврокомиссия не будет обжаловать решение Европейского суда насчет ограничения использования «Газпромом» мощности газопровода Opal, сообщила 28 ноября ТАСС представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Политика
Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газу
Россия и Украина провели двусторонние переговоры по газовой проблематике, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Общество
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
Здоровье
Минздрав подготовил законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства
Министерство здравоохранения РФ внесло в правительство законопроект о запрете распространения недостоверной информации о ВИЧ.
Кино
Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»
Общество
В небе над Челябинском взорвался неизвестный объект
Жителя Челябинска и соседних городов массово стали сообщать в социальных сетях, что примерно в 19:30 видели в вечернем небе полет яркого неизвестного объекта, оставляющего веерообразный хвост.
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших
Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес
Новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе снялась топлес.
Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»
Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
Кино
В Тверской области состоялся премьерный показ военной драмы «Ржев»
Накануне вечером, 27 ноября, во Ржеве Тверской области состоялся премьерный показ фильма "Ржев".
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение 18 месяцев.
Происшествия
В одной из колоний на Украине «забыли» выпустить осужденного
Осужденного «забыли» отпустить из Бориспольской исправительной колонии № 119 на Украине после отбытия срока наказания.
Кино
В Сети появились удалённые сцены из последнего сезона «Игры престолов»
Неизвестные опубликовали в Сети вырезанные сцены из финального сезона американского сериала «Игра престолов».
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты до 15 тысяч рублей
Напомним, о крупной задолженности спортсмена по алиментам — 15 миллионов рублей, которая образовалась из-за отсутствия своевременной индексации основного платежа, — стало известно сравнительно недавно.
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Армия и оружие
Главы Генштабов ВС Турции и России обсудили ситуацию в Сирии
В турецком Генштабе сообщили, что глава ведомства Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с российским коллегой Валерием Герасимовым, передает ТАСС.
Здоровье
Рак поджелудочной железы часто скрывается за безвредными признаками
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
Энергетика
В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике
Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Экономика
Олигарха из списка Forbes уличили в публичной лжи о приватизации 90-х
Олигарх из списка Forbes уточнил, что от участия в залоговых аукционах «Альфа-групп» отказалась не по собственной воле: компанию Фридмана и Авена якобы сознательно не допускали до них тогдашние российские власти.