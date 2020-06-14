Происшествия
ИзвестияВ Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
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Космос
SpaceX запустила на орбиту 58 спутников Starlink
News.ru вчера в 06:12
Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 июня в 12:25
Шоу-бизнес
Максим Галкин порадовал поклонников летним снимком с Лизой и Гарри
Известный юморист Максим Галкин не перестает радовать фолловеров своего микроблога новыми фотографиями и видео-роликами, на которых запечатлены его дети – Лиза и Гарри.
Территория новостей вчера в 08:27
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Гаджеты
Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновились до Android 10
Китайские смартфоны Huawei P20 и P20 Pro, продаваемые на территории ЕС, начали подвергать стабильной прошивке EMUI 10.
Goroday.ru вчера в 18:21
Происшествия
В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции против расизма
Французская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников акции против полицейского насилия и расизма в Париже, которая переросла в беспорядки.
Телеканал RTVI вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе показала идиллию с Виторганом после слухов о расставании
Несколько дней назад сообщение 28-летней Нино Нинидзе в Сети заставило фанатов подумать, что актриса съезжает от возлюбленного, 47-летнего актера Максима Виторгана.
7Дней.ру вчера в 00:25
Футбол
Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в АПЛ
Двое заболевших коронавирусом выявлены по результатам новой волны тестирования игроков и персонала в клубах английской футбольной премьер-лиги сообщается на сайте турнира.
РИА Новости вчера в 17:24
Единоборства
Роса победил Агилара раздельным решением судей на UFC on ESPN 10
Бой получился очень упорным, по статистике преимущество по ударам было у Агилара, но судьи признали победу Росы.
Чемпионат вчера в 23:05
Общество
Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 12 июня в 04:41
Общество
Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения
Москва, 14 июня 2020, 07:07 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил сомнения в правомерности действий актера Михаила Ефремова, опубликовавшего видео с извинениями за совершенное смертельное ДТП.
REGNUM 01:00
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в матче чемпионата Испании
Футбольный клуб «Барселона» всухую победил «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
Известия вчера в 21:39
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Политика
Washington Examiner (США): мэр Сиэтла Дженни Дуркан живет в Ла-Ла Ленде (Washington Examiner)
Протестующие уже захватили часть Сиэтла и провозгласили его «автономной зоной», но складывается впечатление, что мэра города это не волнует.
ИноСМИ вчера в 09:40
Общество
В Москву прибыла военная техника для участия в параде Победы
Механизированную колонну, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, передислоцировали из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
РБК 01:19
Игры
Новый трейлер The Outlast Trials пугает кабинетом врача с покупным дипломом
Студия Red Barrels выкатила новый трейлер своего ужастика The Outlast Trials.
Городской портал Новый Нижний вчера в 19:00
Общество
Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом
Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 01:14
Авто
В России стартовало производство новой версии Renault Logan
На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня 12 июня в 01:03
Футбол
Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Франции высказался о Головине
Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Франции Флоран Синама-Понголь высказался о полузащитнике "Монако" и сборной Франции Александре Головине.
Газета.Ru 00:50
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Политика
Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома
Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – «Белгазпромбанка» – дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Взгляд.ру 01:27
Происшествия
В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка
Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой.
РБК вчера в 17:36
Политика
Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула
Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына.
Газета.Ru вчера в 10:12
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
Общество
Новые санитарные требования для магазинов разработал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор озаботился разработкой проекта новых санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.
Хорошие новости 12 июня в 04:53
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23