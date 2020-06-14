В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

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