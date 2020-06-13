Происшествия
RT на русскомВ Атланте уволили полицейского, который застрелил темнокожего мужчину
В Атланте уволили полицейского, который при задержании смертельно ранил темнокожего мужчину Рейшарда Брукса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.
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с чего всё началось
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.Известиявчера в 18:55
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Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Общество
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская.
РИА Новости 05:35
Игры
Вышел первый трейлер Mafia: Definitive Edition
КМВ Новости вчера в 16:41
Политика
Зеленский вспомнил погибших в крушении Ил-76 над Луганском
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших в результате крушения самолёта Ил-76 над Луганском шесть лет назад, а также всех защитников Украины, «которые в тот день отдали свои жизни за независимость страны».
News.ru 04:53
Единоборства
Агапова победила Сайферс в дебютном поединке в UFC
Агапова пыталась пробиться в UFC еще в 2019 году, но за право выступать под эгидой главной бойцовской лиги планеты она в рамках претенденской серии Даны Уайта уступила Трэйси Кортес.
Газета.Ru 05:40
Происшествия
Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету
13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.
Lenta.ru 06:06
Армия и оружие
Для «Триумфа» коронавирус не помеха — Турция покупает второй полк С-400
Россия и Турция достигли принципиального соглашения о поставке второго комплекта (полка) зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф".
Sputnik Кыргызстан 12 июня в 04:43
Общество
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета 05:19
Общество
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Музыка
Нора Джонс выпустила альбом «дополнительных» песен
Новый студийный альбом Норы Джонс "Pick Me Up Off the Floor" увидел свет 12 июня 2020 года.
ИА InterMedia 12 июня в 21:17
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии
Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение.
Невские Новости 12 июня в 17:37
Общество
В России за сутки выявили 8835 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.
Lenta.ru 03:45
Политика
Путин: мир был бы «хуже и опаснее» без восстановившейся России
Если бы Россия не восстановилась, ситуация в мире была бы "хуже и опаснее", заявил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:06
Космос
Пойманы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Загадочные сигналы, известные под названием FRB, ученые зафиксировали не впервые, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на сайт Университета Манчестера (Великобритания).
TV BRICS 06:00
Политика
В доме лидера оппозиционной партии Армении Гагика Царукяна идут обыски
Обыски идут также в офисах оппозиционной партии в регионах и в домах ее соратников.
RuNews24.ru 03:34
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Авто
Представили обновлённые BMW Alpina B5 и D5 S
Новые BMW Alpina B5 и D5 S получили модернизированную светотехнику, а также увеличенную радиаторную решётку.
Тарантас Ньюс 11 июня в 03:33
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру 02:00
Общество
Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки, в перечень войдет около 24 тысяч организаций, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 05:47
Экономика
В Самарской области построят новый завод
По предварительным подсчётам, строительство завода позволит привлечь в регион инвестиции на сумму 100 миллионов рублей, а также создаст 20 новых рабочих мест.
63.ru вчера в 11:00
Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Здоровье
Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса
Соблюдение масочного режима является важным фактором профилактики коронавирусной инфекции в период, когда во многих регионах России начали снимать часть ограничений.
Piter.tv вчера в 11:44
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
Футбол
Во время матча «Мальорка» — «Барселона» на поле выбежал болельщик
Спорт-Экспресс вчера в 17:49