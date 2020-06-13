с чего всё началось

В Атланте уволили полицейского, который при задержании смертельно ранил темнокожего мужчину Рейшарда Брукса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

В Атланте уволили полицейского, который застрелил темнокожего мужчину

Политика Путин прокомментировал события в США Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США. 19

Общество Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ Певец Филипп Киркоров только исполнял роль в юмористическом скетч-шоу о десантниках, сказала РИА Новости представитель артиста Екатерина Успенская. 3,2K

Политика Зеленский вспомнил погибших в крушении Ил-76 над Луганском Президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших в результате крушения самолёта Ил-76 над Луганском шесть лет назад, а также всех защитников Украины, «которые в тот день отдали свои жизни за независимость страны».

Единоборства Агапова победила Сайферс в дебютном поединке в UFC Агапова пыталась пробиться в UFC еще в 2019 году, но за право выступать под эгидой главной бойцовской лиги планеты она в рамках претенденской серии Даны Уайта уступила Трэйси Кортес.

Происшествия Молния ударила по вылетевшему из Москвы пассажирскому самолету 13 февраля сообщалось, что в Великобритании молния ударила в летящий пассажирский самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus.

Общество Испания откроет границы со странами шенгенской зоны Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.

Шоу-бизнес Норкин показал фото «летящей» покойной жены На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками. 89

Музыка Нора Джонс выпустила альбом «дополнительных» песен Новый студийный альбом Норы Джонс "Pick Me Up Off the Floor" увидел свет 12 июня 2020 года.

Происшествия Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение. 7,4K

Общество В России за сутки выявили 8835 случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 425

Авто Представили обновлённые BMW Alpina B5 и D5 S Новые BMW Alpina B5 и D5 S получили модернизированную светотехнику, а также увеличенную радиаторную решётку.

Шоу-бизнес Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома 11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.

Общество Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки, в перечень войдет около 24 тысяч организаций, сообщается на сайте кабмина.

Экономика В Самарской области построят новый завод По предварительным подсчётам, строительство завода позволит привлечь в регион инвестиции на сумму 100 миллионов рублей, а также создаст 20 новых рабочих мест. 12

Армия и оружие Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника». 38

Здоровье Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса Соблюдение масочного режима является важным фактором профилактики коронавирусной инфекции в период, когда во многих регионах России начали снимать часть ограничений. 445