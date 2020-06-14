В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. 224

Политика Кедми на историческом примере показал приближение краха гегемонии США Бывший руководитель израильской службы Натив Яков Кедми считает, что проблемы, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, в конечном итоге приведут к фатальным для Вашингтона последствиям.

Общество Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста. 177

Шоу-бизнес Адвокат Ефремова заявил, что родные Захарова не идут на контакт Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный неоднократно пытался договориться о выплате компенсации с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова, но его близкие не идут на контакт. 6

Происшествия Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести Все четыре пассажира судна пропали без вести. Сам катер нашли в 40 километрах от берега. В поисках задействован спасательный буксир. 11

Происшествия Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу. 40

Общество Новая волна тепла придет в европейскую часть России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости". 10

Происшествия В Еврейской автономии градом побило крыши домов В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо. 4

Политика Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» по Южной Корее Сестра лидера КНДР и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон заявила, что страна скоро предпримет примет новые меры в отношении Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). 3

Политика Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения. 285

Общество Эксперт посоветовал, чего нельзя делать при получении кредита При попытке получить одобрение по кредиту, не следует сообщать банку ложную информацию о себе, брать займы в сторонних банках и обращаться к услугам МФО. 1