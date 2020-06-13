Происшествия
РИА НовостиВ Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
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с чего всё началось
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.Известиявчера в 18:55
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Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
В России выявили 8 835 новых случаев коронавируса за сутки
36,2 процента новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.
Snob.ru 03:46
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
Наука
Эти три суперпродукта улучшают работу мозга
По словам ученых, среди улучшающих работу мозга продуктов особенно выделяется какао.
ToDay News Ufa 01:41
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Кино
Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул»
Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
Live24 12 июня в 07:32
Здоровье
В Свердловской области подтверждено ещё 254 случая коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 254 новых случая заболевания COVID-19.
Областная газета 03:52
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Общество
Размер пособия по безработице в России увеличен указом президента
Пособие безработным в течение трех первых месяцев начисляют в объеме 75% от их средней зарплаты, еще три месяца они получают по 60% К примеру, если гражданин зарабатывал в среднем 15 тысяч, то после увольнения и постановке на учет допустимо претендовать на сумму 11250.
Интересная Россия 12 июня в 01:30
Игры
Star Citizen стала самой дорогой игрой в истории — сборы на разработку превысили $300 млн
3DNews вчера в 18:20
Происшествия
В Китае число жертв взрыва автоцистерны возросло до 19
Число жертв в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян увеличилось до 19.
Газета.Ru вчера в 22:59
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Происшествия
Шведская полиция раскрыла двойное убийство, считавшееся одним из самых громких преступлений в истории страны
Двойное убийство в Линчёпинге считается вторым самым громким преступлением в Швеции – первым было убийство премьер-министра Улофа Пальме.
Эхо Москвы 04:03
Кино
Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»
Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
RuNews24.ru 12 июня в 22:12
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки
Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
Армия и оружие
«Искандеры» под Калининградом нанесли удар по условному противнику
Расчеты ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.
Ридус 04:34
Политика
Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»
США не желают решать конфликты в зарубежных странах, поскольку это не обязанность американских военнослужащих.
ТАСС вчера в 14:32
Происшествия
В Техасе мужчина расстрелял людей из винтовки
В штате Техас неизвестный открыл огонь из винтовки по людям. Минимум восемь человек получили ранения.
Вести.Ru вчера в 07:55
Общество
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
Механизированная колонна, которая 24 июня пройдет по Красной площади на параде Победы, передислоцирована из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Коммерсантъ 01:58
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 12 июня в 08:57
Происшествия
Подмосковный маньяк-сантехник арестован
Московский Комсомолец вчера в 10:36
Футбол
СМИ узнали о планах «Зенита» в летнее трансферное окно
«Зенит» намерен совершить ряд точечных приобретений в летнее трансферное окно для усиления состава.
Матч ТВ 04:33
Здоровье
Минздрав объяснил неприглядное состояние COVID-палаты в Оренбурге
Минздрав привлек главного эпидемиолога для проведения экспертизы состояния палаты.
Вестирама.ру 04:00