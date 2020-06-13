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РИА НовостиРИА НовостиВ Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
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с чего всё началось
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post
 в субботу, 13 июня.
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