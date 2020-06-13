с чего всё началось

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 304

Наука Эти три суперпродукта улучшают работу мозга По словам ученых, среди улучшающих работу мозга продуктов особенно выделяется какао.

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 497

Здоровье В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно. 21

Общество Жириновский предложил установить зарплатный стандарт Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 1,6K

Кино Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул» Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%. 3

Религия Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и в настоящее время началась Божественная литургия. 559

Общество Размер пособия по безработице в России увеличен указом президента Пособие безработным в течение трех первых месяцев начисляют в объеме 75% от их средней зарплаты, еще три месяца они получают по 60% К примеру, если гражданин зарабатывал в среднем 15 тысяч, то после увольнения и постановке на учет допустимо претендовать на сумму 11250. 2K

Политика Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением» «Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии. 140

Происшествия Шведская полиция раскрыла двойное убийство, считавшееся одним из самых громких преступлений в истории страны Двойное убийство в Линчёпинге считается вторым самым громким преступлением в Швеции – первым было убийство премьер-министра Улофа Пальме.

Кино Изменились правила выбора номинантов на «Оскар» Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года. 22

Авто Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры. 22

Армия и оружие «Искандеры» под Калининградом нанесли удар по условному противнику Расчеты ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области провели тренировку по нанесению условных ракетных ударов, сообщил официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

Происшествия В Техасе мужчина расстрелял людей из винтовки В штате Техас неизвестный открыл огонь из винтовки по людям. Минимум восемь человек получили ранения. 1

Общество Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы Механизированная колонна, которая 24 июня пройдет по Красной площади на параде Победы, передислоцирована из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве. 39