Происшествия
РИА НовостиВ Атланте уволили полицейского, смертельно ранившего афроамериканца
Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.
Читать в источнике
Оценить137
с чего всё началось
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.Известиявчера в 18:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета вчера в 04:22
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия 11 июня в 22:23
Общество
Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Общество
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года
Российская газета 02:29
Религия
Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России
В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
Известия вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Марина Кравец показала фото после выписки из роддома
Недавно Кравец поделилась архивным снимком в Instagram, где они стоят возле роддома. Подписчики умилились фотографией.
Lisa.ru 02:45
Технологии
Текстура PlayStation 5 сделана в виде символов кнопок контроллеров
Пользователь Реддита Chanunnaki обратил внимание на то, как выглядит текстура PlayStation 5. После того, как Sony опубликовала фотографии консоли в высоком разрешении, chanunnaki заметил, что текстуры на консоли сделаны в виде маленьких кружков, крестиков, треугольников и квадратов – кнопок контроллера PlayStation.
Cyber.sports.ru вчера в 10:48
Политика
Интервью Путина анонсировал телеканал Россия 1
Как ожидается, российский лидер затронет темы предлагаемых поправок в Конституцию, а также выскажется о протестных событиях в США.
REGNUM 02:58
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
С 1 июля пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости вчера в 14:15
Здоровье
В больницы России поступила первая партия лекарства от коронавируса
Как сообщается на сайте ТАСС, больницы ряда регионов России получили первую партию препарата против коронавирусной инфекции.
Лезги газет 12 июня в 07:40
Происшествия
Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru вчера в 05:06
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Авто
Кондиционер забирает 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня
В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар.
РБК 01:58
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
В европейскую часть России придёт вторая волна тепла
Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы, 19 июня, и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30
Политика
Украина «отменила» самоизоляцию для Крыма и Донбасса
"Отменить требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в постановлении.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило тысячу
В Кемеровской области, по данным на сегодняшний день, 13 июня, за прошедшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавируом, сообщает оперативный штаб региона.
REGNUM вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Пелагея стала выглядеть лучше после развода
В июле пара официально оформит развод. Свобода пошла певице на пользу. Сейчас она выглядит как никогда хорошо.
Экспресс газета 00:49
Общество
18 человек заразились коронавирусом за сутки в Карелии
За минувшие сутки в Карелии выявили 18 случаев COVID-19, сообщается в группе оперштаба по коронавирусу.
ИА Республика 02:19
Общество
Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск
Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ПолитРоссия вчера в 03:31
Футбол
В «ПСЖ» подтвердили, что Тиагу Силва и Кавани покидают клуб
Спорт-Экспресс вчера в 13:10
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Кино
Премьеры фильмов «Довод» и «Чудо-женщина: 1984» отложены
Warner Bros. также перенесла релиз ленты «Чудо-женщина: 1984» почти на два месяца - с 14 августа на 2 октября.
Inc-news.ru вчера в 15:56
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия вчера в 12:47