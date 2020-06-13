с чего всё началось

Руководство полиции города Атланта (американский штат Джорджия) уволило полицейского, который в пятницу при задержании смертельно ранил афроамериканца Рэйшарда Брукса, сообщила The Guardian со ссылкой на представителя полиции.

Здоровье Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболи коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко. 76

Политика Французский журналист предрек распад США Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре. 475

Общество Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 60

Шоу-бизнес Марина Кравец показала фото после выписки из роддома Недавно Кравец поделилась архивным снимком в Instagram, где они стоят возле роддома. Подписчики умилились фотографией.

Технологии Текстура PlayStation 5 сделана в виде символов кнопок контроллеров Пользователь Реддита Chanunnaki обратил внимание на то, как выглядит текстура PlayStation 5. После того, как Sony опубликовала фотографии консоли в высоком разрешении, chanunnaki заметил, что текстуры на консоли сделаны в виде маленьких кружков, крестиков, треугольников и квадратов – кнопок контроллера PlayStation. 1

Политика Интервью Путина анонсировал телеканал Россия 1 Как ожидается, российский лидер затронет темы предлагаемых поправок в Конституцию, а также выскажется о протестных событиях в США. 2

Происшествия Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС. 176

Авто Кондиционер забирает 2% мощности автомобиля В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 99

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня В апреле 2019 года в стране было зарегистрировано 53,7 тыс. разводов. В этом году за тот же период расторгли брак только 13,7 тыс. пар. 6

Общество В европейскую часть России придёт вторая волна тепла Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы, 19 июня, и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета. 40

Политика Украина «отменила» самоизоляцию для Крыма и Донбасса "Отменить требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в постановлении. 34

Общество В Кузбассе число пациентов с коронавирусом превысило тысячу В Кемеровской области, по данным на сегодняшний день, 13 июня, за прошедшие сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавируом, сообщает оперативный штаб региона. 311

Шоу-бизнес Пелагея стала выглядеть лучше после развода В июле пара официально оформит развод. Свобода пошла певице на пользу. Сейчас она выглядит как никогда хорошо. 4