Происшествия
Вести.RuВ Атлантике пропало судно с украинцами
В Атлантическом океане развернут поиск судна Bourbon Rhode с украинским экипажем. Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".
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Армия и оружие
На Западе оценили видео с пуском «смертоносного оружия» России
Российская газета 04:58
Здоровье
Как распознать микроинсульт, рассказали врачи
Врачи рассказали, как распознать признаки микроинсульта. Об этом сообщает портал NationNews.
Газета.Ru вчера в 21:11
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Здоровье
Главный онколог России рассказал о методах лечения рака в стране
Директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о методах лечения рака в России.
News.ru вчера в 03:59
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Футбол
Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1
ODDS.ru 09:21
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Коммерсантъ вчера в 09:13
Автоспорт
Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Российская газета 07:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок
Певица выложила из Владивостока снимок на фоне набережной, посетовала на пробки в городе, а после концерта устроила корпоративный ужин, на котором присутствовали её друзья из Приморья.
Восток-Медиа вчера в 19:58
Политика
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
РЕН ТВ вчера в 19:44
Футбол
Хосеп Гвардиола: «„Манчестер Сити“ не купит игроков зимой, у нас нет денег»
Ранее Гвардиола объяснил, что клуб не купил защитника Гарри Магуайра у «Лестера» из-за слишком высоких финансовых запросов «лисов».
Sportbox.RU 11:01
Футбол
«Ростов» разгромил московское «Динамо»
ФК Ростов 11:23
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал американских ЗРК в Саудовской Аравии
Российская газета 10:57
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»
Спорт-Экспресс 09:00
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС 26 сентября в 18:04
Политика
Украинский журналист Муждабаев поглумился над смертью Марка Захарова
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова.
Взгляд.ру 11:14
Армия и оружие
Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины
В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».
Rusvesna.su 07:07
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Политика
Депутат отреагировал на слова президента Грузии о диалоге с Россией
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 11:42
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Армия и оружие
В Китае «раскрыли» упомянутый Шойгу «кошмар авианосца» США
Говоря о К-186 «Омск», портал напоминает, что такая АПЛ способна переносить до 24 ракет П-700 «Гранит», а подобное сочетание оружия еще во время холодной войны считалось «кошмаром авианосца».
Lenta.ru 07:58
Происшествия
Французского «человека-паука» задержали в Германии
В Германии сотрудники полиции задержали французского "человека-паука" Алена Робера после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне.
Газета.Ru 09:56