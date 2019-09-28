Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Атлантике пропало судно с украинцами

В Атлантическом океане развернут поиск судна Bourbon Rhode с украинским экипажем. Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".
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Судно с украинцами пропало в Атлантике во время шторма

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Спасены трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode

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В Атлантике во время шторма пропало судно с украинцами

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Судно с украинцами пропало в Атлантике

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