Общество
Газета.RuБолее миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии
"Ожидается что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных", - передает пресс-служба. Отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии, учитывая исследования Дикмана, оценивает число пострадавших животных при пожаре в 1,25 млрд особей.
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Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing
Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года, заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего
Происшествия
Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета
Родственники рассказали РБК о погибших пассажирах и членах экипажа самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
Наука
Назван способ продлить жизнь на 10 лет
Наука
Ученые выработали лечение «деменции боксеров» и надеются применить его против болезни Альцгеймера
Группа исследователей под руководством Рональда Кристала из Медицинского колледжа Вейла Корнелла в Нью-Йорке применила генную терапию для лечения "деменции боксеров".
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Экономика
Сбербанк: качество выдаваемых кредитов ухудшается
Банки видят окончание тренда через снижение спроса на новые кредиты со стороны качественных заемщиков.
Энергетика
Москва и Минск поспорили о цене на российскую нефть
Белоруссия добилась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием российского сырья из-за налогового маневра (он привел к сокращению экспортных пошлин и росту налога на добычу полезных ископаемых), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Происшествия
На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды
На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Общество
ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных
Как следует из проекта документа по трудоустройству, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России», где собраны доступные вакансии.
Общество
Сомнолог рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников
Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год
Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
Армия и оружие
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Армия и оружие
Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам в Ираке
Вооруженные силы Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
Происшествия
В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в торговом комплексе в Новосибирской области
Тело мужчины обнаружили после тушения пожара, произошедшего 8 января в торговом комплексе «Центральный» города Искитима, на место происшествия прибыли криминалисты.
Армия и оружие
«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ
В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники.
Политика
Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном
Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Общество
Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда
Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
Армия и оружие
WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США
Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце-2» стал самым кассовым в истории
Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.