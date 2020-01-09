Общество

Газета.RuГазета.RuБолее миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

"Ожидается что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных", - передает пресс-служба. Отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии, учитывая исследования Дикмана, оценивает число пострадавших животных при пожаре в 1,25 млрд особей.
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Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Газета.Ruвчера в 21:13

Власти Австралии просят людей покинуть зоны риска из-за высокой пожарной активности

ТАСС01:02

Более миллиарда животных погибли из-за лесных пожаров в Австралии

Телеканал 360°вчера в 21:35

Из-за пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Коммерсантъ01:26

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

РИА Новостивчера в 20:58

Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

Известиявчера в 20:47

Лесные пожары в Австралии уничтожили более миллиарда животных

Российская газетавчера в 20:40
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Известия вчера в 15:38
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
РБК 01:10
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года, заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.
Мой Брянск 07 января в 06:46
Культура

Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего

Радио Комсомольская правда 01:11
Происшествия

Родственники рассказали о погибших в Иране членах экипажа самолета

Родственники рассказали РБК о погибших пассажирах и членах экипажа самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ), который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января.
РБК вчера в 12:59
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Наука

Ученые выработали лечение «деменции боксеров» и надеются применить его против болезни Альцгеймера

Группа исследователей под руководством Рональда Кристала из Медицинского колледжа Вейла Корнелла в Нью-Йорке применила генную терапию для лечения "деменции боксеров".
Реальное время вчера в 13:32
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Экономика

Сбербанк: качество выдаваемых кредитов ухудшается

Банки видят окончание тренда через снижение спроса на новые кредиты со стороны качественных заемщиков.
Konkurent.ru вчера в 20:29
Энергетика

Москва и Минск поспорили о цене на российскую нефть

Белоруссия добилась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием российского сырья из-за налогового маневра (он привел к сокращению экспортных пошлин и росту налога на добычу полезных ископаемых), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 12:18
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru 07 января в 23:40
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Интерфакс 00:54
Общество

ФСИН упростит трудоустройство бывших заключенных

Как следует из проекта документа по трудоустройству, в каждом исправительном учреждении сотрудники социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале «Работа в России», где собраны доступные вакансии.
Известия 00:55
Общество

Сомнолог рассказал о сроке восстановления режима сна после праздников

Возвращение к привычному ритму жизни и восстановление режима сна после новогодних праздников займет порядка двух недель.
Известия вчера в 23:36
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения за 2019 год

Роспатент составил рейтинг самых интересных изобретений, запатентованных в России в течение 2019 года.
Давыдов.Индекс 07 января в 10:03
Общество

Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там

«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
РБК вчера в 11:12
Армия и оружие

Багдад подвергся ракетному обстрелу

BFM.ru вчера в 17:10
Армия и оружие

Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам в Ираке

Вооруженные силы Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
АБН 07 января в 20:40
Происшествия

В Хабаровском крае на балконе нашли замерзшего насмерть младенца

Интерфакс 06 января в 20:30
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в торговом комплексе в Новосибирской области

Тело мужчины обнаружили после тушения пожара, произошедшего 8 января в торговом комплексе «Центральный» города Искитима, на место происшествия прибыли криминалисты.
Известия 00:41
Армия и оружие

«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ

В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники.
Военное обозрение 00:44
Политика

Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном

Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Газета.Ru 01:13
Общество

Правительство утвердило правила маркировки четырех групп товаров

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оператора системы маркировки ЦРПТ, с 8 января 2020 года запущена добровольная маркировка для четырех товарных групп, она будет вводиться поэтапно.
Коммерсантъ вчера в 06:33
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал об опасности фаст-фуда

Россиянам советуют ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания, поскольку это поможет минимизировать употребление трансжиров.
РИА Новости вчера в 22:45
Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
ТАСС 00:08
Кино

Мультфильм «Холодное сердце-2» стал самым кассовым в истории

Компания The Walt Disney продолжает удерживать лидерство по производству кассовых проектов, ведь мультфильм «Холодное сердце-2» стал уже шестым фильмом, принесшим компании больше миллиарда долларов.
ToDay News Ufa 07 января в 13:55
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