Общество
РИА НовостиВ Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
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Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
Кино
В сериале «Властелин колец» появится Нед Старк из «Игры престолов»
В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает Radio Times.
Общество
В России некоторым пенсионерам могут снизить пенсионные выплаты
По словам заместителя председателя комитета Совфеда по соцполитике Елены Бибиковой, переезд в другой регион с меньшим коэффициентом является самой распространенной причиной перерасчета пенсионных выплат.
Здоровье
Названы вредные привычки, «убивающие» иммунитет
Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
Технологии
«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов
"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Политика
Зеленский проводит совещание по крушению украинского лайнера в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского лайнера Boeing 737 под Тегераном, передает ТАСС.
Армия и оружие
Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco
Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.
Авто
Современные моторные масла могут ломать двигатель авто
Современные моторные масла малой вязкости (стандартов 0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Технологии
В Windows 10 появились звонки через Android-смартфон
В Windows 10 появилась возможность звонить и принимать вызовы со смартфона на Android 7.0 и новее.
Наука
Ученые выработали лечение «деменции боксеров» и надеются применить его против болезни Альцгеймера
Группа исследователей под руководством Рональда Кристала из Медицинского колледжа Вейла Корнелла в Нью-Йорке применила генную терапию для лечения "деменции боксеров".
Наука
Ученые: наследственность влияет на способность сжигать жир
Ученые сообщили, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, нет существенных отличий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя.
Политика
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
Общество
Сахалинцам напоминают о записи в первые классы
До 17 января на портале образовательных услуг Сахалинской области в разделе "Зачисление в первый класс" в тестовом режиме работает специальная тренировочная площадка.
Экономика
От Путина ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ и кредитной амнистии
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года.
Происшествия
Локализован крупный пожар в торговом комплексе под Новосибирском
Пожар в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим был локализован в 09:05 мск. Площадь пожара составила 3500 кв. метров.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Кино
Стали известны победители премии «Золотой глобус» в 2020 году
Церемония прошла в ночь на 6 января в Лос-Анджелесе. В номинации "Лучший фильм" победу одержала лента "1917".
Наука
Олдувайские ашельцы учитывали механические свойства камней при создании орудий
Ученые из Кентского университета, Университетского колледжа Лондона и Центра гуманитарных и социальных наук Высшего совета по научным исследованиям Испании, изучающие слои, относящиеся к переходному периоду между H. habilis и H. erectus (1, 15 – 1,79 млн лет назад), с помощью механических испытаний на резку выявили силу, энергию и износ для каждого из типов камней орудий.
Армия и оружие
Американцы не поверили в мощность «Авангарда»
Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство.
Наука
Наличие в доме собаки снижает вероятность развития шизофрении
В США, в ходе исследований связи между наличием шизофрении и биполярного расстройства и содержанием собак в доме, выяснилось, что риск первой болезни резко снижается, если дети росли рядом с животными.
Общество
В Роскачестве назвали самые качественные российские товары
Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.