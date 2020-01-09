Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

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