Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
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В Австралии в результате пожаров погибли более 1 млрд животных

РБК22:12

Более миллиарда животных погибли из-за лесных пожаров в Австралии

Телеканал 360°21:35

Лесные пожары в Австралии уничтожили более миллиарда животных

Российская газета20:40

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

РИА Новости20:58

Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

Известия20:47

Боле миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Газета.Ru21:13

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

ТАСС20:03
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Общество

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Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

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РИА Новости 15:52
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В сериале «Властелин колец» появится Нед Старк из «Игры престолов»

В будущем сериале "Властелин Колец" роль Белдора сыграет Роберт Арамайо, известный по "Игре престолов", сообщает Radio Times.
РИА Новости 17:22
Общество

В России некоторым пенсионерам могут снизить пенсионные выплаты

По словам заместителя председателя комитета Совфеда по соцполитике Елены Бибиковой, переезд в другой регион с меньшим коэффициентом является самой распространенной причиной перерасчета пенсионных выплат.
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Названы вредные привычки, «убивающие» иммунитет

Чаще всего главным врагом иммунитета является образ жизни человека Как сообщает ToDay News Ufa, медики установили, что существует взаимосвязь между ежедневными привычками и ослабленной иммунной системой.
ToDay News Ufa 08:51
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«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов

"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
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После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском 20:22
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
РИА Новости 18:06
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Зеленский проводит совещание по крушению украинского лайнера в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с крушением украинского лайнера Boeing 737 под Тегераном, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 22:10
Армия и оружие

Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco

Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.
REGNUM 19:28
Авто

Современные моторные масла могут ломать двигатель авто

Современные моторные масла малой вязкости (стандартов 0-W20 и 0-W30), рекомендуемые автопроизводителями для большинства турбированных двигателей, сокращают их срок службы.
Автоновости дня 05:17
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

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iReactor вчера в 15:19
Технологии

В Windows 10 появились звонки через Android-смартфон

В Windows 10 появилась возможность звонить и принимать вызовы со смартфона на Android 7.0 и новее.
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Наука

Ученые выработали лечение «деменции боксеров» и надеются применить его против болезни Альцгеймера

Группа исследователей под руководством Рональда Кристала из Медицинского колледжа Вейла Корнелла в Нью-Йорке применила генную терапию для лечения "деменции боксеров".
Реальное время 13:32
Наука

Ученые: наследственность влияет на способность сжигать жир

Ученые сообщили, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, нет существенных отличий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя.
ToDay News Ufa 09:34
Политика

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы, передает корреспондент РБК.
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Общество

Сахалинцам напоминают о записи в первые классы

До 17 января на портале образовательных услуг Сахалинской области в разделе "Зачисление в первый класс" в тестовом режиме работает специальная тренировочная площадка.
Сахалин.Инфо 21:50
Экономика

От Путина ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ и кредитной амнистии

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года.
REGNUM 19:44
Происшествия

Локализован крупный пожар в торговом комплексе под Новосибирском

Пожар в торговом комплексе «Центральный» в городе Искитим был локализован в 09:05 мск. Площадь пожара составила 3500 кв. метров.
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Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

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Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

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Культура

Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru 20:57
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Стали известны победители премии «Золотой глобус» в 2020 году

Церемония прошла в ночь на 6 января в Лос-Анджелесе. В номинации "Лучший фильм" победу одержала лента "1917".
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Олдувайские ашельцы учитывали механические свойства камней при создании орудий

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Американцы не поверили в мощность «Авангарда»

Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство.
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Наличие в доме собаки снижает вероятность развития шизофрении

В США, в ходе исследований связи между наличием шизофрении и биполярного расстройства и содержанием собак в доме, выяснилось, что риск первой болезни резко снижается, если дети росли рядом с животными.
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Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
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