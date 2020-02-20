Происшествия
РИА НовостиВ Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Документы по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, опубликованные нидерландской платформой Bonanza Media, подлинны, сообщил РБК представитель австралийской полиции. Источник издания подтвердил, что материалы обнародовали без разрешения правоохранительных органов Австралии.
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с чего всё началось
Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.ТАССвчера в 23:44
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Полиция Австралии подтвердила подлинность опубликованных ранее журналистом документов по делу MH17
Комсомольская правда00:26
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