Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

Документы по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, опубликованные нидерландской платформой Bonanza Media, подлинны, сообщил РБК представитель австралийской полиции. Источник издания подтвердил, что материалы обнародовали без разрешения правоохранительных органов Австралии.
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с чего всё началось

Полиция Австралии подтвердила подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.
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В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

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Контракт с 29-летним вратарем рассчитан до окончания текущего сезона. Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 года.
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