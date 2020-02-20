Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.

с чего всё началось

Ряд документов по делу MH17, опубликованные нидерландской платформой Bonanza Media, являются подлинными, заявили в полиции Австралии. Один из документов, связанный с австралийскими правоохранителями, повествует об украинских истребителях, которые были замечены в небе в день авиакатастрофы.

В Австралии подтвердили утечку секретных данных по делу MH17

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