Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Австралии подтвердили утечку секретных данных по делу MH17

Ряд документов по делу MH17, опубликованные нидерландской платформой Bonanza Media, являются подлинными, заявили в полиции Австралии. Один из документов, связанный с австралийскими правоохранителями, повествует об украинских истребителях, которые были замечены в небе в день авиакатастрофы.
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с чего всё началось

Полиция Австралии подтвердила подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17

Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются расследования дела MH17, два из них имеют отношение к австралийской полиции.
ТАССвчера в 23:44

Подробнее о событии

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском05:24

В Австралии подтвердили утечку секретных данных по делу MH17

Газета.Ru05:11

Австралия подтвердила утечку секретных данных полиции по делу MH17

Lenta.ru01:42

В Австралии подтвердили подлинность новых документов о гибели Боинга над Донбассом

URA.Ru02:06

Полиция Австралии признала своими часть «утекших» документов по делу MH17

REGNUM00:36

Полиция Австралии подтвердила подлинность опубликованных ранее журналистом документов по делу MH17

Комсомольская правда00:26

Полиция Австралии подтвердила подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17

ТАССвчера в 23:44
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Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Происшествия

Число жертв при стрельбе в германском Ханау выросло до девяти

Газета.Ru 00:48
Общество

Кучер рассказал о дезинфекции самолета и багажа из Китая

Украина.ру 05:42
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым

По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Лезги газет 04:11
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Происшествия

Лидера Братской ОПГ Моляка обвинили в ликвидации пятерых авторитетов

Перед судом присяжных предстали четверо подсудимых, среди которых бывший депутат думы Братска Вадим Моляков — предполагаемый лидер Братской ОПГ, известный по прозвищу Моляк, указывает издание «Тайшет24».
Lenta.ru 05:59
Экономика

В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту

В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Невские Новости вчера в 11:11
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Шоу-бизнес

Шепелев не знает о назначении Еремеева ведущим «На самом деле»

Экс-ведущий "На самом деле" Дмитрий Шепелев в разговоре с "Газетой.Ru" рассказал, что не знает о назначении на его бывшую должность актера Тимура Еремеева.
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
Политика

В Кремле изучают информацию о росте числа уголовных дел против бизнеса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о росте числа уголовных дел в отношении представителей бизнеса, заявил, что в Кремле обратили внимание на эту информацию.
РЕН ТВ 06:01
Происшествия

Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

Гражданин Китая, приехавший в Курскую область в конце 2019 года, в феврале переболел ОРВИ, а вскоре после выписки был найден мертвым с признаками насильственной смерти.
Вести.Ru вчера в 10:30
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

REGNUM вчера в 18:50
Политика

Мишустин уволил замглавы аппарата и двух замминистров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжения об освобождении Анатолия Кириенко от должности заместителя главы аппарата, Светлану Петрову — от должности замминистра соцзащиты, Полину Бадасен — от должности заместителя главы Минэкономразвития.
Компания вчера в 10:32
Фигурное катание

Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову

RT на русском 01:44
Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Происшествия

Еще два россиянина с Diamond Princess заразились коронавирусом

BFM.ru вчера в 23:36
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение "Завод электроагрегатного машиностроения" (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Здоровье

Кардиолог Мамедов назвал ранние предвестники сердечного приступа

Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
Экономика сегодня 00:53
Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» с военным спутником

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
РБК 03:51
Авто

«Мы сопротивлялись». В Racing Point объяснили копирование Mercedes

После появления болида Racing Point RP20 на тестах в Барселоне, его тут же окрестили копией прошлогодней машины Mercedes.
Motorsport.com Россия 01:41
Общество

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Топ-20, как и в прошлом году, возглавил «Яндекс».
РБК 04:07
Происшествия

Оправдательный приговор Дмитрию Елизарову оставлен в силе

В Саратовском областном суде продолжается изучение апелляционного преставления прокуратуры на приговор Октябрьского райсуда в отношении начальника УЭБ и ПК регионального ГУ МВД Дмитрия Елизарова.
Взгляд-инфо 06:18
Экономика

Сбербанк заработает на искусственном интеллекте 450 млрд рублей

В дорожной карте развития сквозной цифровой технологии в России до 2024 г. предполагается, что Сбербанк с помощью искусственного интеллекта заработает 448 млрд руб.
Ведомости вчера в 16:58
Политика

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
RT на русском 05:30
Здоровье

России спрогнозировали эпидемию коронавируса

Эпидемия коронавируса может начаться в России во время второй волны осенью.
Lenta.ru 01:58
Здоровье

Диабет 2-го типа лечится неправильно во всем мире

Американские ученые выяснили, что чаще всего диабет 2-го типа лечат неправильно.
Вестник Кавказа 04:45
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