Культура
Европейско-Азиатские новостиВ Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»
Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости. Сообщается, что трагедия произошла около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Иванова унесло океаном, и он разбился о скалы.
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Умер Андрей Иванов, автор саундтрека фильма «Бригада»: его выбросило на скалы в Австралии
Комсомольская правда02:50
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