Культура

Европейско-Азиатские новостиЕвропейско-Азиатские новостиВ Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»

Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости. Сообщается, что трагедия произошла около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Иванова унесло океаном, и он разбился о скалы.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

RT на русском06:18

Умер создатель саундтрека к сериалу «Бригада»

РИА Новости02:56

Умер автор ремикса на главную тему «Бригады» Андрей Иванов

ТАСС03:04

Автор популярного ремикса на саундтрек «Бригады» утонул в Австралии

Коммерсантъ03:33

Умер Андрей Иванов, автор саундтрека фильма «Бригада»: его выбросило на скалы в Австралии

Комсомольская правда02:50

В Австралии разбился о скалы создатель саундтрека к «Бригаде»

Lenta.ru02:20

Погиб создатель Triplex Андрей Иванов

ИА InterMediaвчера в 16:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Наука

Останки гигантской древней рогатой черепахи нашли в Венесуэле

МедиаПоток 14 февраля в 10:44
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Известия 06:47
Происшествия

В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме

В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:06
Шоу-бизнес

Евгений Петросян после свадьбы сменил имидж

RuNews24.ru 05:58
Политика

Эрдоган обвинил Россию в руководстве войной в Ливии

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера, заявил, что если в стране есть российские граждане, они не представляют интересов России.
РБК вчера в 15:44
Футбол

Ротенберг подтвердил, что Шатов отказался переходить в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в черноморский клуб.
Матч ТВ 07:10
Политика

МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
РБК 06:43
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Политика

Путин назвал всеми отвергнутую свою идею

Lenta.ru 07:54
Футбол

Юрий Лодыгин проходит медосмотр для тульского «Арсенала»

По данным ИА "Тульские новости" Голкипер Юий Лодыгин проходит медицинское обследование для тульского футбольного клуба "Арсенал".
Спорт71 07:09
Происшествия

Петербургские полицейские спасли упавшего в канал Грибоедова мужчину

Прохожие обратились за помощью к полицейским, после чего лейтенант Дмитрий Зайцев сбросил верхнюю одежду, спустился на лед и вытащил упавшего мужчину.
Вести.Ru 08:32
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 14 февраля в 10:55
Политика

В России оценили намерение Зеленского провести выборы в Крыму

Намерение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в Крыму невыполнимо, заявили российские парламентарии.
РИА Новости вчера в 10:27
Футбол

За что «Манчестер Сити» выставили из Лиги чемпионов

Клуб из-за финансовых нарушений был отстранён от еврокубков на два сезона, причём фишка ещё и в том, что санкции активируются только в том случае, если команда реально в своём национальном чемпионате занимает место, дающее право играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы.
News.ru 14 февраля в 15:54
Интернет

В Telegram появилась функция для знакомств и свиданий

The GEEK 14 февраля в 14:06
Политика

Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях

Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
RT на русском 14 февраля в 10:13
Экономика

Forbes сообщил о новом российском долларовом миллиардере

Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
РИА Новости 09:09
Экономика

Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям

Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
КузПресс вчера в 20:00
Политика

Переводчики рассказали о работе с Путиным

Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
ТАСС 07:52
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 07:56
Происшествия

Группа россиян попала под лавину на курорте в Грузии

RT на русском вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Анна Курникова опубликовала фото своего третьего ребенка от Иглесиаса

Российская бывшая теннисистка и модель Анна Курникова показала в Instagram фото своего третьего ребенка от испанского певца и актера Энрике Иглесиаса.
Российская газета 14 февраля в 11:10
Биатлон

В Антхольце стартовала гонка преследования у женщин

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев был не уверен, что Екатерина Юрлова-Перхт выйдет на старт гонки преследования на чемпионате мира.
Нева Спорт 07:00
Политика

Посол России в Турции рассказал о новых угрозах в свой адрес

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что в его адрес продолжают поступать угрозы.
РИА Новости 09:40
Авто

Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать

МонаВиста 07:40
Общество

700 россиян застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

О ситуации рассказали представители туроператора «Библиоглобус». Около 700 российских туристов застряли на Занзибаре.
Neva.Today 08:40
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Армия и оружие

ФАН публикует маршрут поставок Турцией оружия террористам в Сирии

Анкара поставляет оружие джихадистам О поставках Турцией вооружений и техники боевикам в Идлибе 12 февраля заявили в Минобороны РФ.
ФАН 08:15
ещё по теме
Михаил Козырев
Российский журналист
Российский журналист, музыкальный критик, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр. Бывший генеральный продюсер радиостанций «Максимум», «Наше радио» и «Радио Ultra». В настоящее время продюсер ночного эфира на телеканале «Дождь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное