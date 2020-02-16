Культура
Российская газетаВ Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС. Группа была создана в 1992 году, в 2000-е музыканты записывали ремиксы саундтреков к известным фильмам и сериалам.
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Умер Андрей Иванов, автор саундтрека фильма «Бригада»: его выбросило на скалы в Австралии
Комсомольская правда02:50
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