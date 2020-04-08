Коронавирус
РИА НовостиВ Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
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с чего всё началось
Как сообщает медицинский журнал Antiviral Research, в Австралии по результатам проведенных исследований ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне пришли к выводу, что препарат "Ивермектин" способен эффективно бороться с коронавирусом нового типа.Московский Комсомолецвчера в 20:15
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