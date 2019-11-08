Происшествия
RT на русскомВ Австрии экс-чиновника Минкультуры России Мазо отпустили под залог
Земельный суд Вены по уголовным делам принял решение освободить бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог € 25 тыс. Об этом сообщила судья Кристина Зальцборн.
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