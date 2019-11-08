Земельный суд Вены по уголовным делам принял решение освободить бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо, задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог € 25 тыс. Об этом сообщила судья Кристина Зальцборн.

В Австрии экс-чиновника Минкультуры России Мазо отпустили под залог

Общество Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян Доля россиян, которые в течение 2019 года вели здоровый образ жизни в целом по России составила 12%, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства.

Политика Обнародованы стенограммы Виндмана и Гил по импичменту Трампа Сегодня, 8 ноября, были обнародованы стенограммы показаний по делу импичмента президента США Дональда Трампа директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и экс-директора по вопросам Европы и Евразии Совета национальной безопасности США Фионы Гил.

Политика Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.

Политика В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Совфед может уже до конца 2019 года принять закон о признании иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением в России той или иной информации на зарубежные средства.

Здоровье Названы заболевания, при которых противопоказана хурма Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.

Авто Geely представила новый кроссовер Geely Icon В октябре текущего года в Сети появились первые снимки небольшого кросса Geely Icon с необычным дизайном, а накануне состоялся официальный дебют новинки.

Происшествия На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Политика Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.