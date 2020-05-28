Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportВ Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции

Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола. ЛАСК лишили 12 очков и оштрафовали на 75 тысяч евро.
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