Коронавирус
ProstoProSportВ Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции
Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола. ЛАСК лишили 12 очков и оштрафовали на 75 тысяч евро.
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Лидер Бундеслиги лишен 12 очков за нарушение правил социального дистанцирования
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