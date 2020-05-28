Коронавирус

ProstoProSportProstoProSportВ Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции

Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола. ЛАСК лишили 12 очков и оштрафовали на 75 тысяч евро.
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Австрийский футбольный клуб лишили очков за нарушение карантина

RT на русском02:40

С ЛАСКа сняли очки за проведение контактных тренировок. Новый лидер — «Ред Булл Зальцбург»

Чемпионатвчера в 16:25

С ЛАСКа сняли 6 очков за проведение контактных тренировок раньше срока

Спорт-Экспрессвчера в 15:48

С лидера чемпионата Австрии сняли очки за нарушение социального дистанцирования

Матч ТВвчера в 16:20

ЛАСК оштрафовали на 12 очков за нарушение карантинных правил

Советский спортвчера в 15:12

Лидер Бундеслиги лишен 12 очков за нарушение правил социального дистанцирования

Metaratingsвчера в 15:01

С австрийского ЛАСКа сняли 12 очков за нарушение правил социального дистанцирования на тренировках

Sport24.ruвчера в 14:35
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс рубля снижается в пятницу к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:13
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В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки

"В некоторых регионах страны жара закончилась: на территории Томской области возможны заморозки до минус 3 градусов, в Алтае - до минус 2, в южных районах Красноярского края - до минус 5", - приводит слова Вильфанда ТАСС.
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
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8572 новых случая коронавируса выявлено в России за минувшие сутки

За минувшие сутки в России выявили 8572 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в пятницу, 29 мая.
Известия 03:37
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Dontnod Entertainment открыла новую студию в Монреале

Французская компания Dontnod Entertainment, известная по работе над Life is Strange, Vampyr и Remember Me, объявила об открытии новой студии в Монреале, Канада.
Игромания.ру 03:27
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Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфакс вчера в 16:22
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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
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Общество

МВД России может создать специальное приложение для мигрантов

Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
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Политика

Трамп отправил более 500 бойцов нацгвардии в бунтующий Миннеаполис

Известия 03:01
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Онищенко назвал самый недооцененный источник заражения коронавирусом

Самым недооцененным местом, где можно заразиться коронавирусом, считается подъезд.
Lenta.ru 03:29
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Происшествия

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
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Происшествия

На заборе в центре Москвы нашли повешенного мужчину с ранами на животе

В центре Москвы нашли повешенного мужчину. Об этом агентству Москва сообщил источник в правоохранительных органах.
Lenta.ru 02:00
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Общество

Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней

Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
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Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
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Армия и оружие

В Дмитрове готовят автопробег в День военного автомобилиста

Ежегодно 29 мая Вооруженные силы РФ отмечают День военного автомобилиста, учрежденный приказом Министра обороны РФ № 100 от 24 февраля 2000 года.
Bbratstvo.com 27 мая в 11:09
Армия и оружие

В России рассказали о «залипании» от «Бронебойщика»

В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
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Рекордное количество осадков может выпасть в Москве 29 мая

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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
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МИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг.
Газета.Ru вчера в 09:30
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Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом

Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
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В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 572, до 387 623, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:35
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В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом

РИА Новости 01:32
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В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России

Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
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Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
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Во Владимирской области выявлено 59 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 29 мая лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 02:35
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Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
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Экономика

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:52
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Происшествия

В Кронштадте не стали арестовывать жаривших еду на Вечном огне

RT на русском вчера в 13:59
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 268 человек

Сегодня, 28 мая, на территории Среднего Урала зафиксировано еще 268 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru вчера в 03:50
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Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры

Компания Xiaomi показала для российского рынка несколько новых устройств, включая флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.
Вести.Ru вчера в 14:50
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