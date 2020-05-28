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ProstoProSportProstoProSportВ Австрии клуб лишили 12 очков за нарушение социальной дистанции

Футболисты австрийского клуба ЛАСК во время тренировочного занятия не соблюдали правила социальной дистанции, а поэтому команда ощутила серьезные санкции со стороны национальной Федерации футбола. ЛАСК лишили 12 очков и оштрафовали на 75 тысяч евро.
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Минус шесть очков за тренировки. Первое абсурдное решение в новой футбольной реальности

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Лидер Бундеслиги лишен 12 очков за нарушение правил социального дистанцирования

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С лидера чемпионата Австрии сняли очки за нарушение социального дистанцирования

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Советский спортвчера в 15:12

Австрийский футбольный клуб лишили очков за нарушение карантина

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С австрийского ЛАСКа сняли 12 очков за нарушение правил социального дистанцирования на тренировках

Sport24.ruвчера в 14:35
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Немецкий автопроизводитель заявил, что в ближайшее время будет подписано сразу несколько контрактов в разных сферах Ford и Volkswagen договорились о создании глобального производственного альянса еще в январе 2019 года.
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На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах

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