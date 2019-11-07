Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо

Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры Вены Нина Буссек. «Да, я могу подтвердить задержание указанного человека в Австрии», — сказала она ТАСС.
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с чего всё началось
Полиция Испании сообщила
 о задержании в Вене бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства культуры России по подозрению в отмывании денег, а в испанском регионе Коста-дель-Соль были задержаны его бывшая жена и сын.
Коммерсантъ09:03

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Адвокат рассказал о попытках экстрадиции Мазо из Австрии

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Прокуратура Вены попросила арестовать экс-чиновника Минкультуры России

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В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо

RT на русском10:18

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Коммерсантъ09:03

В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России

РИА Новости10:30

Австрия задержала экс-чиновника Минкультуры России по запросу Испании

ТАСС10:15

Прокуратура Вены подтвердила задержание бывшего чиновника Минкультуры РФ

Интерфакс10:49
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Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (99 тысяч рублей) в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве (97 тысяч рублей), следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2019 года.
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Меркель не согласилась со словами Макрона о «смерти мозга» НАТО

Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что не разделяет позицию президента Франции Эммануэля Макрона относительно «смерти мозга» Североатлантического альянса, передает газета Die Welt.
Rambler News Service 11:17
Финансы

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Капитализация фондового рынка к ВВП и отношение рыночной стоимости акций к годовой прибыли на ценную бумагу дали сигнал об отсутствии «пузыря», — отмечается в материалах ЦБ.
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Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA

Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Политика

Зеленский внезапно ветировал закон о верификации социальных выплат

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REGNUM 08:41
Общество

Суд встал на сторону Кержакова в споре об алиментах с первой женой

Горсуд встал на сторону экс-нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова в споре со своей первой супругой Марией Головой, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
МР7.ру 08:22
Происшествия

Пилота «ИрАэро» отстранили от полетов за передачу штурвала девушке

Известия 10:04
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать

Напомним, ранее в октябре Владимир Путин рассказал о российском оружии, подобного которому нет у одной страны в мире.
Российская газета вчера в 16:54
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Умер актер Жигалин из «Улицы разбитых фонарей»

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В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
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Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка

Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Политика Сегодня 05 ноября в 08:19
Общество

В Центробанке раскрыли схему работы телефонных мошенников

Первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ России Артем Сычев рассказал о том, как чаще всего мошенники получают необходимую информацию о своих жертвах.
Газета.Ru 10:57
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Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

Журналисты попросили его прокомментировать данные Счетной палаты о сокращении населения четвертый год подряд из-за роста естественной убыли и снижения рождаемости.
РИА Новости 07:26
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Интернет

WhatsApp позволил пользователям контролировать приглашения в группы

Мессенджер WhatsApp выпустил обновление, которое позволяет пользователям контролировать приглашения в групповые чаты.
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Авто

Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили 05 ноября в 21:57
Транспорт

Перевозчик назвал стоимость билетов на поезда в Крым

РБК 11:04
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Политика

Президенту Казахстана понравился Омск

Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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Политика

Порошенко обвинил в обмане ополченцев ЛНР

Свободная Пресса 01:31
Общество

МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют

Как может работать механизм конфискации криптовалют По логике действующего законодательства арест виртуальных активов с целью их конфискации смогут проводить по решению суда сотрудники СК, следователи ОВД или сотрудники ФСБ, пояснила Зеленовская.
РБК 00:01
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Политика

Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
РБК 10:37
Политика

«Газпром» поставил жесткие условия нового контракта по газу с Украиной

Глава российской корпорации «Газпром» Алексей Миллер выдвинул «Нафтогазу» Украины жесткое условие заключения нового контракта на транзит газа - взаимный отказ от претензий и судебных разбирательств.
Ридус вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Происшествия

Бывший замдиректора «Росгеологии» признал вину в мошенничестве

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве, сообщает Следственный комитет.
Ведомости 09:12
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Стал известен состав сборной России на стартовый матч Кубка Карьяла

Сборная России проведет стартовый матч Кубка Карьяла против Финляндии. Стал известен состав российской команды.
Спорт-Экспресс 10:55
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 08:23
Общество

Канделаки прокомментировала заявление Тарасова о применении физической силы к женщинам

RT на русском 09:34
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