с чего всё началось

Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры Вены Нина Буссек. «Да, я могу подтвердить задержание указанного человека в Австрии», — сказала она ТАСС.

Общество Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке (99 тысяч рублей) в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве (97 тысяч рублей), следует из данных Росстата за январь-сентябрь 2019 года.

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Финансы Банк России не увидел «пузыря» на рынке акций РФ Капитализация фондового рынка к ВВП и отношение рыночной стоимости акций к годовой прибыли на ценную бумагу дали сигнал об отсутствии «пузыря», — отмечается в материалах ЦБ.

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Политика Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать Напомним, ранее в октябре Владимир Путин рассказал о российском оружии, подобного которому нет у одной страны в мире.

Космос В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.

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