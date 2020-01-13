Политика
Российская газетаВ Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»
Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2". Об этом заявил министр иностранных дел альпийской республики Александер Шалленберг.
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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подверг критике санкции, которые США ввели в отношении трубопровода "Северный поток — 2". Об этом он сказал в интервью газете Die Presse.Газета.Ruвчера в 23:19
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Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
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Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
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Общество
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Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
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В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Политика
Валенса призвал Польшу признать правду о том, кто освободил Освенцим
Экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), связав этот шаг с решением действующего главы государства не ехать на мероприятия в Израиль.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Энергетика
Умеренный рост демонстрирует цена на нефть марки WTI
Цена на февральские поставки нефти WTI демонстрирует рост после продолжительного падения.
Общество
Сказки, карнавалы и выставки: в России отметят старый Новый год
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Экономика
На Иткульском спиртзаводе планируют разливать виски
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В мэрии Челябинска уволили еще двух начальников
С 13 января по собственному желанию уволился начальник управления информатизации администрации города Виталий Некрасов, а также управляющий делами администрации города Игорь Виноградов.
Армия и оружие
На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США
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Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину
Сбитой сегодня, в свой день рождения, в центре Москвы актрисе, режиссеру и телеведущей Ренате Литвиновой наложили швы на лицо.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
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Путин обсудил с Макроном ситуацию в Ливии
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FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Руководство японского автомобильного производителя Nissan ускорило разработку плана по разрыву альянса с французским концерном Renault на фоне скандала с бывшим главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.
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Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков
За первые семь месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков.
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