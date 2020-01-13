Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2". Об этом заявил министр иностранных дел альпийской республики Александер Шалленберг.
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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подверг критике санкции, которые США ввели в отношении трубопровода "Северный поток — 2". Об этом он сказал в интервью газете Die Presse
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