с чего всё началось

Власти Австрии считают неприемлемыми американские санкции против "Северного потока-2". Об этом заявил министр иностранных дел альпийской республики Александер Шалленберг.

В Австрии раскритиковали санкции США против «Северного потока-2»

Политика Хафтар прибыл в Москву для переговоров с Сарраджем Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар прибыл в Москву для участия в переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, сообщает в понедельник, 13 января «РИА Новости» со ссылкой на ливийский информированный источник.

Общество Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.

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Экономика Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.

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Политика Эксперты прогнозируют новые отставки губернаторов Согласно исследованию фонда "Петербургская политика", до региональных выборов 2020 года вновь ожидается серия отставок губернаторов.

Общество Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

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Экономика На Иткульском спиртзаводе планируют разливать виски Голландский холдинг Marussia Beverages, который выкупил Иткульский спиртзавод, планирует расширить производство в ближайшие годы, пишет «Коммерсант».

Общество В мэрии Челябинска уволили еще двух начальников С 13 января по собственному желанию уволился начальник управления информатизации администрации города Виталий Некрасов, а также управляющий делами администрации города Игорь Виноградов.

Экономика В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ "Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.