Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыАвстрийская компания вложила в «Северный поток-2» 113 млн евро

Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока-2» 113 млн евро, сообщает РИА Новости. В отчетности компании сказано, что в 2019 году отток денежных средств в размере 113 млн евро связан с соглашением о финансировании проекта трубопровода «Северный поток-2».
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OMV вложила в «Северный поток — 2» 113 миллионов евро в 2019 году

Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство "Северного потока — 2" 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
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В OMV назвали сумму инвестиций в «Северный поток — 2» в 2019 году

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OMV в 2019 году направила €113 млн на финансирование «Северного потока - 2»

ТАСС01:28
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