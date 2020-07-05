Общество
BFM.ruВ Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища
Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
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Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Происшествия
В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК вчера в 14:04
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине
В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
Политика
Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР
Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
Армия и оружие
Снайпера Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории
Piter.tv 03 июля в 08:54
Армия и оружие
Россия уверена, что Турция не продаст С-400 в США: в китайском Sohu приведены доводы
Автор в китайском «Соху» Ч.Чанфэн пишет, что «Россия так уверена в том, что Турция не перепродаст приобретённые С-400 американцам».
Военное обозрение 07:09
Кино
На YouTube опубликовали фильм HBO о преследовании геев в Чечне
В YouTube разместили фильм HBO о преследовании многих геев в Чечне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 23:02
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Футбол
В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Lenta.ru вчера в 15:49
Политика
Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
Российская газета 05:19
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском вчера в 09:28
Общество
Китайского блогера поразило «русское чудо» на полюсе холода
"Многие китайские туристы едут в Россию укутанными сверху донизу, а некоторые россияне при этом ходят в шортах и юбках", — удивился блогер.
РИА Новости 08:25
Кино
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию «Звездных войн» неканоничной
Не секрет, что трилогия сиквелов вызвала неоднозначную реакцию у фанатов саги.
Российская газета 02 июля в 11:03
Автоспорт
45 минут до старта: Комментарий Валттери Боттаса
Валттери Боттас стартует с поула в Гран При Австрии. Гонщик Mercedes настраивается на напряжённую борьбу, но рассчитывает одержать победу.
F1news.ru 08:25
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
Генерал-полковник утверждает, С-500 «Прометей» способен поразить как аэродинамические и баллистические цели, так и гиперзвуковое оружие новейших модификаций.
Территория новостей 03 июля в 01:09
Армия и оружие
В Украине прошли испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2
На территории Украины местными военными силами были проведены испытания турецкого Bayraktar ТВ2.
Актуальные Новости вчера в 07:23
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 03 июля в 15:31
Гаджеты
Huawei и Honor собираются выпустить игровые ноутбуки
Huawei и Honor собираются выпустить игровые ноутбуки По сообщениям некоторых китайских источников, Huawei и Honor готовы выйти на рынок игровых ноутбуков.
PROkhab.ru 05:54
Общество
The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
Космос
Российский космический аппарат «Луна-25» запустят в 2021 году
Автоматическую межпланетную станцию "Луна-25" запустят к спутнику Земли в 2021 году.
Клопс 06:52
Автоспорт
Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено
Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 08:13
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети
Видеосервис START показал сериал по мотивам фильма «Текст».
Что происходит 01:34
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22