Политика
ГосновостиВ Австрии уверены, что Дании нужен «Северный поток-2»
Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что «Северному потоку–2» не надо искать альтернативные маршруты в обход Дании. Если верить его словам, есть «хороший шанс», что королевство одобрит строительство.
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Глава OMV заявил о хорошем шансе согласования «Северного потока-2» с Данией
Комсомольская правдавчера в 05:48
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Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru 02 октября в 23:12
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о пересмотре дел против Burisma
Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся холдинга Burisma, с которым связан Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена.
Известия 05:16
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Армия и оружие
США хотят провести масштабные учения НАТО в Европе
Русская Планета вчера в 08:07
Футбол
Доменико Тедеско может возглавить «Спартак»
34-летний Тедеско получил широкую известность благодаря работе в "Шальке", который возглавил в 2017 году, сменив на посту главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.
Газета.Ru 01 октября в 11:57
Армия и оружие
В Японии сообщили, что ракета КНДР могла разделиться надвое
В Японии полагают, что Северная Корея запустила в среду одну баллистическую ракету, достигшую в ходе полёта максимальной высоты 900 км и разделившуюся на две части.
Московский Комсомолец 01 октября в 23:12
Политика
Русскоязычные школы на Украине с 2020 года перейдут на украинский язык
Во всех русскоязычных школах на Украине будут обучать на государственном – украинском языке, заявила министр образования и науки страны Анна Новосад.
РЕН ТВ вчера в 17:09
Происшествия
В США избили мужчину в кепке с надписью на русском
В Калифорнии злоумышленник избил мужчину в кепке с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», написанным на русском языке, сообщает Fox News.
Известия вчера в 18:59
Политика
Песков рассказал, как Путин проведет свой день рождения
Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения, 7 октября, на природе в компании родных и близких людей.
ТАСС 07:00
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту
Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Единоборства
Емельяненко рассек бровь Кокляеву во время стычки
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пришел на очную ставку со своим будущим соперником — тяжелоатлетом и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Телеканал 360° вчера в 01:51
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
RT на русском вчера в 06:53
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Космос
Физики смоделировали «сотворение мира»
Ученые смоделировали механизм формирования галактик в зависимости от состояния темной материи.
Российская газета 06:50
Происшествия
В Ингушетии сотрудники ФСИН устроили перестрелку
Один человек пострадал в результате перестрелки между сотрудниками отдела ФСИН по Ингушетии.
Интерфакс 04:06
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия вчера в 16:20
Политика
Порошенко нанял российского адвоката Новикова
В «Европейской солидарности» подчеркнули, что Новиков имеет разрешение на адвокатскую практику на территории Украины.
РБК 05:21
Происшествия
Груз Ан-12 раздавил людей во время жесткой посадки подо Львовом
Перевозимый самолетом груз стал причиной смерти пяти человек во время жесткого приземления Ан-12.
Телеканал 360° 07:25
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru 05:23
Экономика
Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке
Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
Евразия Daily 04:01
Экономика
Райффайзенбанк закроет отделения в пяти городах России
Райффайзенбанк закроет все свои отделения в Сочи, Курске, Саранске, Кирове и Железногорске и переведет обслуживание проживающих там клиентов в полностью цифровой формат.
РБК 05:17