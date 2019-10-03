Политика

ГосновостиГосновостиВ Австрии уверены, что Дании нужен «Северный поток-2»

Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что «Северному потоку–2» не надо искать альтернативные маршруты в обход Дании. Если верить его словам, есть «хороший шанс», что королевство одобрит строительство.
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