Глава австрийской OMV Райнер Зеле заявил, что «Северному потоку–2» не надо искать альтернативные маршруты в обход Дании. Если верить его словам, есть «хороший шанс», что королевство одобрит строительство.

В Австрии уверены, что Дании нужен «Северный поток-2»

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