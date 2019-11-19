Общество
РБКВ Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции
Власти Австрии решили разместить отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне, где родился глава Третьего рейха Адольф Гитлер. Об этом сообщает Österreich.at со ссылкой на австрийское Министерство внутренних дел.
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Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Шоу-бизнес
Муж Собчак пожаловался на травлю в Интернете
Режиссёр Константин Богомолов пожаловался в Instagram на травлю в Интернете.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Происшествия
Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы
Директор Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор Петухов уволен после стрельбы в учебном заведении, сообщила пресс-служба регионального Минобрнауки.
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Политика
В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»
Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА "Новости".
Политика
Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге
Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийской армии и КСИР в Сирии
Израильские самолеты поразили десятки расположенных на территории Сирии позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер фильма «Ирландец» американского режиссёра Мартина Скорсезе.
Кино
У Фонда кино попросили денег на фильм о Чикатило
Политика
Экс-министр юстиции Украины объяснила, чем Зеленский хуже Порошенко
В период президентства Порошенко у "112 канала" никто не забирал лицензию, а при нынешнем президенте телеканал ее лишился.
Политика
Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Хоккей
«Трактор» на своем льду проиграл «Йокериту»
Очередное поражение «Трактора» – 2:5. Кризис черно-белых на фоне разгорающегося скандала с болельщиками продолжается.
Гаджеты
Новый фитнес-браслет от Xiaomi оказался бюджетной версией Mi Band 3i
Речь идет о более дешевом варианте фитнес-браслета Xiaomi. Что касается Mi Band 4, производитель оснастил его цветным экраном AMOLED.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Армия и оружие
На коломенском предприятии отметили День ракетных войск и артиллерии
Накануне Дня ракетных войск и артиллерии, 18 ноября, заместитель главы администрации Коломенского городского округа Людмила Мордовская и депутат Московской областной думы Алексей Мазуров побывали в Конструкторском бюро машиностроения и поздравили сотрудников.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
Наука
Ученые назвали основную причину возникновения рака
Экономика
Число просрочек по кредитам возросло в России
Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Общество
В Роструде рассказали, как продлить новогодние праздники
После двух и более лет работы на одном месте, сотруднику отпуск предоставляется в любое время года в соответствии с графиком отпусков.
Общество
Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году
Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Шоу-бизнес