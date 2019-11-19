Общество
РБКВ Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции
Власти Австрии решили разместить отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне, где родился глава Третьего рейха Адольф Гитлер. Об этом сообщает Österreich.at со ссылкой на австрийское Министерство внутренних дел.
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Футбол
Определились 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата Европы
Во вторник вечером завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2020.
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Футбол
Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов
В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Общество
Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году
Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, после этого страна собирается полностью перейти на самообеспечение.
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E поставляется с двумя вариантами литий-ионных аккумуляторов: стандартным и расширенным.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Авто
На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора
На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Общество
Аномальные холода идут на Россию
Урал, Сибирь и европейская часть России столкнутся с аномальными холодами уже на этой неделе.
Общество
Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
Политика
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
Общество
ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы
Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
Футбол
«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Общество
Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете
Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Футбол
«Волгоград Арену» передали в собственность региона
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Происшествия
Мать троих детей покончила с собой в проблемном общежитии Южно-Сахалинска
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Политика
В Кремле приняли решение по новой системе выборов в Госдуму
В Кремле решили не менять соотношение числа депутатов-списочников и одномандатников. Об этом сообщили источники РБК.
Авто
Ужас Маска: Karma выпустит пикап
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Музыка
Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими
Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой выступит третьим по счету.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.