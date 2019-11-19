Общество

РБКРБКВ Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

Власти Австрии решили разместить отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне, где родился глава Третьего рейха Адольф Гитлер. Об этом сообщает Österreich.at со ссылкой на австрийское Министерство внутренних дел.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Власти Австрии разместят отделение полиции в доме, где родился Гитлер

ТАСС14:33

Дом Гитлера превратят в отделение полиции

Lenta.ru15:11

В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

РБК16:00

Власти Австрии превратят дом Гитлера в отдел полиции

РИА Новости16:53

Власти Австрии разместят отделение полиции в доме родителей Гитлера

Известия14:59

В доме Гитлера разместят отделение полиции

Газета.Ru15:14

В доме, где родился Гитлер, откроют отделение полиции

Life.ru15:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Футбол

Определились 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата Европы

Во вторник вечером завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2020.
Российская газета 17:00
Кино

Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России

Российская газета вчера в 04:10
Футбол

Молодежная сборная России по футболу обыграла сербов

В сербском городе Ниш завершился отборочный матч чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд.
Вести.Ru 15:01
Общество

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Общество

Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, после этого страна собирается полностью перейти на самообеспечение.
Газета.Ru 19:15
Здоровье

В России исследуют медицинскую марихуану

Век 10:08
Авто

Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

Ford Mustang Mach-E поставляется с двумя вариантами литий-ионных аккумуляторов: стандартным и расширенным.
32CARS.ru вчера в 01:19
Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Известия 18:53
Авто

На продажу выставили старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора

На сайте Auto.ru появилось очередное интересное объявление по продаже бежевой «восьмёрки» 1986 года с небольшим пробегом.
Тарантас Ньюс 03:48
Общество

Аномальные холода идут на Россию

Урал, Сибирь и европейская часть России столкнутся с аномальными холодами уже на этой неделе.
Mockva.ru вчера в 04:01
Происшествия

Адвокат подтвердил, что доцент-расчленитель пытался покончить с собой

Life.ru 04:57
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

REGNUM 04:42
Общество

Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
ТАСС 05:33
Политика

Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
Общество

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право свыше 1,1 млн граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию - на меры социальной поддержки и льготы.
ТАСС 05:28
Происшествия

Против матери, посадившей ребенка за руль, возбудили уголовное дело

МИР 24 09:17
Футбол

«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
ТАСС Спорт 14:44
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 14:13
Общество

Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете

Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.
Российская газета 12:53
Футбол

«Волгоград Арену» передали в собственность региона

Волга-Каспий вчера в 03:04
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК 18:01
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru 12:32
Происшествия

Мать троих детей покончила с собой в проблемном общежитии Южно-Сахалинска

Сахалин.Инфо 18:25
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:25
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru 14:24
Политика

В Кремле приняли решение по новой системе выборов в Госдуму

В Кремле решили не менять соотношение числа депутатов-списочников и одномандатников. Об этом сообщили источники РБК.
URA.Ru 19:01
Авто

Ужас Маска: Karma выпустит пикап

Колёса.ru 06:08
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
News-24.ru 05:27
Музыка

Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими

Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой выступит третьим по счету.
Культуромания 01:17
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Адольф Гитлер
Немецкий политик
Немецкий политик и оратор, основоположник и центральная фигура национал-социализма, основатель тоталитарной диктатуры Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, рейхсканцлер и фюрер Германии, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Германии во Второй мировой войне.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное