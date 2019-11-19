Власти Австрии решили разместить отделение полиции в доме в городе Браунау-на-Инне, где родился глава Третьего рейха Адольф Гитлер. Об этом сообщает Österreich.at со ссылкой на австрийское Министерство внутренних дел.

В Австрии в доме Гитлера разместят отделение полиции

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