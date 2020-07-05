Общество
Говорит МоскваВ Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова. Он блогер, критиковал главу республики Рамзана Кадырова. Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
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Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Киберспорт
Вышел самостоятельный мод Team Fortress 2 Classic без шапок
В Team Fortress 2 Classic не будет шапок – первые появились в Team Fortress 2 лишь в мае 2009-го.
Cyber.sports.ru 12:15
Происшествия
16-летняя россиянка сбежала от удерживавших ее в квартире насильников
В детскую больницу Москвы госпитализировали 16-летнюю девушку, которая рассказала медикам, что ее удерживали в квартире несколько парней.
Lenta.ru 10:14
Космос
SpaceX сравнялась с Россией, ЕС и Японией вместе взятыми по количеству космических пусков за год
Одиннадцать пусков SpaceX в 2020 году соответствует общему количеству космических стартов, которые в этом году провели Россия, ЕС и Япония вместе взятые.
3DNews 01 июля в 19:10
Технологии
Google Chrome для Android стал 64-разрядным
После обновления браузер Google Chrome для устройств на базе Android теперь является 64-разрядным.
Актуальные Новости 03 июля в 11:28
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса.
Сайт интересных новостей 02 июля в 20:10
Происшествия
В Москве фотомодель заявила в полицию об изнасиловании
Как сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, полицейские проверяют информацию и устанавливают личность подозреваемого.
Говорит Москва 13:34
Футбол
«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Краснодаром»
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео из раздевалки после победного матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Soccer.ru 16:10
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Общество
Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане
Коронавирус, скорее всего, не был создан в лабораториях китайского Уханя, а находился в природе задолго до своей активизации.
Известия 14:27
Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
РБК 17:00
Спорт
Саудовский принц потратил 25 тысяч долларов на Battle Pass в Dota 2
Vprognoze.ru 05:30
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Политика
Баранов оценил вероятность воссоединения регионов Украины с Россией
Некоторые СМИ пишут, что отдельные регионы Украины наполнены идеями о воссоединении с Россией.
Политическая Экспертиза 09:42
Шоу-бизнес
Директор Долиной прокомментировал ее заявления о нарушениях ПДД
Директор и бывший муж Ларисы Долиной Илья Спицын не стал комментировать возмущение пользователей Сети заявлением артистки о нарушении ПДД.
РЕН ТВ 12:38
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском 03 июля в 06:33
Футбол
«Десна» разгромила «Колос» и вышла на второе место в чемпионате Украины
«Десна» на своем поле уверенно переиграла «Колос» в матче 29-го тура Украинской Премьер-Лиги.
Bookmaker-ratings.ru 11:52
Здоровье
Пандемия коронавируса может разрушить систему здравоохранения
Власти сокращают финансирование системы здравоохранения, людям приходится дольше ждать обследований и операций.
Evo-rus.com 09:37
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ 03:47
Политика
Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт
Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Игры
Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза
Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
Чемпионат 05:36
Экономика
Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК 14:42
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Общество
Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52