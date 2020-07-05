Общество
Говорит МоскваВ Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни
Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова. Он блогер, критиковал главу республики Рамзана Кадырова. Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
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Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Турции возросло до шести
RT на русском 11:33
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Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков
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Хотя из-за пандемии на рынке элитной недвижимости кризис, и дорогие дома падают в цене. Так что и за миллион его сейчас вряд ли кто купит.
Комсомольская правда вчера в 09:10
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Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ 03:47
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Пименов назвал шесть опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
Эксперт издания "За рулём" Илья Пименов назвал шесть самых опасных и глупых ошибок, совершаемых водителями.
Новые автомобили 10:48
Футбол
«Ахмат» на домашней арене в Грозном крупно уступил ЦСКА
Московские армейцы в матче 26-го тура РПЛ разгромили хозяев со счетом 0:4.
Кавказ Пост вчера в 22:50
Политика
В России отреагировали на появление в США аналога РД-180
Создание в США аналога российских силовых агрегатов РД-180 не приведет к существенным потерям бюджета.
Lenta.ru 10:53
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 06:32
Политика
Появился бэкстейдж со съемок обращения Путина к россиянам
Репортер телеканала «Россия 1» Павел Зарубин показал бэкстейдж записи обращения президента Владимира Путина к россиянам у мемориала подо Ржевом.
Lenta.ru 06:53
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции РФ
Президент Владимир Путин выразил уверенность в том, что внесение поправок в текст Конституции РФ было правильным шагом.
RT на русском 11:30
Космос
Впервые за 20 лет воронежцы увидят парад планет
Блокнот Воронеж 07:01
Происшествия
Подозреваемую в убийстве дочери россиянку задержали в Таиланде
Как сообщает портал The Pattaya News, женщина также подозревается в убийстве своей полуторагодовалой дочери.
Вечерняя Москва 11:39
Происшествия
Тела троих погибших извлекли из-под завалов в Кировской области
Тела троих погибших извлечены из-под завалов строящегося здания в Кировской области.
ТАСС 10:11
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Шоу-бизнес
Певица МакSим появилась на публике после реабилитации
Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 04:00
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл этап Гран-при «Формулы-1» в Австрии
Пилот команды "Мерседес" Финн Валттери Боттас стал победителем на первом этапе Гран-при "Формулы-1".
Газета.Ru 10:50
Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине
В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
Здоровье
В Италии обнаружили два разных штамма коронавируса
В итальянской области Ломбардия, ставшей очагом новой коронавирусной инфекции в стране, обнаружили два разных штамма коронавируса.
Lenta.ru 10:19
Политика
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение 10:26
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 03 июля в 15:05
Политика
Совфед: Россия имеет право выдвигать требования к Украине
У России есть историческое право выдвигать требования в отношении Украины, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства».
URA.Ru вчера в 17:22
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
В ближайшие два месяца социальные работники различного ранга получат дополнительные денежные пособия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:54
Авто
Кроссовер Honda Breeze поставил новый рекорд продаж
Напомним, что Honda Breeze на китайском рынке представлен в версиях с гибридной установкой и турбированным 193-сильным агрегатом.
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Общество
В Дагестане похоронили Абдулманапа Нурмагомедова
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, был похоронен 4 июля в родном селе в Дагестане.
Газета.Ru вчера в 16:27
Футбол
В Армении дисквалифицированы 5 клубов за участие в договорных матчах
Клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» (все - Первая лига) и «Ереван» (Премьер-лига) принимали участие в организации договорных встреч.
Евро-футбол.ру вчера в 09:50
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия вчера в 21:16