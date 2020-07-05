Сегодня австрийские СМИ написали об убийстве недалеко от Вены уроженца Чечни Мамихана Умарова. Он блогер, критиковал главу республики Рамзана Кадырова. Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни

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