Два подтвержденных случая заражения коронавирусом зафиксированы в федеральной земле Тироль на западе Австрии. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на губернатора Тироля Гюнтера Платтера. На территории Австрии это первый случай заражения COVID-2019 .

В Австрии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом

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