Вчера, 4 июля, в Австрии застрелили критиковавшего Рамзана Кадырова политэмигранта, более известного как «Анзор из Вены».

Экономика Цены на новостройки в Новосибирске выросли на 4,5% — изучаем цифры В Барнауле, по данным портала, цены выросли также на 4,5%, в Омске — на 3,8%. — Несомненно, рост цен на новостройки обусловлен дешевой ипотекой, субсидируемой из государственного бюджета.

Космос Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года Первый космический аппарат современной России на спутнике Земли «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО имени Лавочкина. 6

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 1,8K

Происшествия В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times со ссылкой на медиков. 22

Футбол Чалов забил мяч за ЦСКА впервые за семь месяцев Нападающий столичного ЦСКА Федор Чалов забил мяч впервые за семь месяцев.

Общество Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом. 15

Экономика Росстат оценил рост пенсий в России в мае Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении. 424

Общество В Мосгордуме готовят инициативу об изменении пенсионного возраста Москва, 3 июля 2020, 13:21 — REGNUM Инициатива отмены в России повышения пенсионного возраста обсуждается 3 июля на заседании комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM. 171

Энергетика Транзит газа через Украину сократился на 45% Транзит газа через украинскую газотранспортную систему в первой половине 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 45% и составил 24,9 млрд кубометров, сообщил Оператор ГТС Украины. 39

Экономика Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях. 12