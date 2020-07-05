Известно,что погибший мужчина попросил политического убежища в Австрии. На данный момент предполагаемого преступника задержали и по мнению австрийской полиции убийца, также является уроженцем в Чечни. Кстати, В феврале текущего года уже было совершено покушение на другого критика Кадырова.

В Австрии застрелили российского блогера, который критиковал Кадырова

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