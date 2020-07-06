Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридриха Келя.
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Задержанные по делу об убийстве в Австрии уроженца Чечни оказались его земляками

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В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Газета.Ru06:13

Убитый в Австрии россиянин проходил по программе защиты личности

ТАСС05:12

В Австрии подтвердили данные о гражданстве убитого выходца из РФ

Известия05:44

Убитым в Австрии россиянином был выходец из Чечни Мартин Бек

Национальная служба новостей05:40

В Австрии рассказали об убитом под Веной россиянине

RT на русском06:11

Подозреваемые в убийстве россиянина под Веной оказались чеченцами

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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девяти женщин нашли мертвым в СИЗО

Газета.Ru 06:16
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В Монголии выявили еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму

В Монголии госпитализировали еще одного пациента с подозрением на бубонную чуму.
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«Аэрофлот» бросил в Китае собак своих пассажиров

URA.Ru 07:00
Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал.
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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GH: в Южной Корее обнаружен очень заразный штамм коронавируса

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Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes

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RT на русском 05:59
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Происшествия

В Курганской области в реке нашли тела трех пропавших детей

Тела трех пропавших детей нашли в ходе поиска на реке Исеть в Курганской области, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 07:11
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Происшествия

Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом

Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
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Здоровье

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Транспорт

ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%

Что произойдет на втором этапе реформы ОСАГО Либерализация тарифов в ОСАГО в России началась с 2019 году — с тех пор в России для расчета стоимости обязательной автомобильной страховки применяется тарифный коридор, установленный ЦБ.
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Культура

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни

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Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за невысокой загрузки сохраняет шахматную рассадку, но принципиально считает, что риск заражения на борту очень низкий, сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
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Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
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В Брянской области начали второй этап снятия ограничений

"С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
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Бывшего украинского футболиста задержали в Москве по делу о шпионаже

В Москве по делу о шпионаже арестован и содержится в СИЗО украинский экс-футболист Василий Василенко.
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Экономика

Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 6%

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Скончалась мать главного тренера ЦСКА Гончаренко

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